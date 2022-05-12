https://ria.ru/20220512/mgu-1788202855.html

МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов

МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов - РИА Новости, 12.05.2022

МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов

Московский государственный университет поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:26

2022-05-12T19:26

2022-05-12T19:27

общество

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский государственный университет поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов, сообщила пресс-служба вуза.Опубликован новый RUR World University Ranking, оценивающий работу высших учебных заведений по всему миру.Ректор Московского университета академик Виктор Садовничий отметил, что такие позиции вуза должны быть оценены абитуриентами. При этом, вуз продолжает разворачивать стратегические проекты, которые будут способствовать импортозамещению в важных отраслях."Надеюсь, это оценят наши абитуриенты и те из выпускников, кто еще только думает, куда поступать в этом году. Сегодня университет успешно реализует программу развития, строит современную инновационную экосистему – в нашем научно-технологическом центре - Долине МГУ. Наши междисциплинарные научно-образовательные школы по перспективным исследованиям в сфере генетики, Арктики и Антарктики, искусственному интеллекту, программному обеспечению, исследованиям климата стали эффективными механизмами повышения синергии образования и науки. Вместе с индустриальными партнерами Московский университет продолжает разворачивать проекты, связанные с импортозамещением критически важных технологий, отдельных элементов независимости нашей страны в научно-технической сфере", - сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба.За 13 лет в рейтинге Round University Ranking приняли участие 1300 ведущих университетов из 85 стран. Каждое учебное заведение оценивается по 20 тщательно отобранным показателям, представляющим четыре основные миссии: преподавание, исследования, интернационализация, финансовая устойчивость, сообщает пресс-служба МГУ.

https://na.ria.ru/20220330/mgu-1780833265.html

https://ria.ru/20220425/sadovnichiy-1785404003.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова