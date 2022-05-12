Рейтинг@Mail.ru
МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/mgu-1788202855.html
МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов
МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов - РИА Новости, 12.05.2022
МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов
Московский государственный университет поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:26
2022-05-12T19:27
общество
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c6920e2953be326cc64628597b3b907.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский государственный университет поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов, сообщила пресс-служба вуза.Опубликован новый RUR World University Ranking, оценивающий работу высших учебных заведений по всему миру.Ректор Московского университета академик Виктор Садовничий отметил, что такие позиции вуза должны быть оценены абитуриентами. При этом, вуз продолжает разворачивать стратегические проекты, которые будут способствовать импортозамещению в важных отраслях."Надеюсь, это оценят наши абитуриенты и те из выпускников, кто еще только думает, куда поступать в этом году. Сегодня университет успешно реализует программу развития, строит современную инновационную экосистему – в нашем научно-технологическом центре - Долине МГУ. Наши междисциплинарные научно-образовательные школы по перспективным исследованиям в сфере генетики, Арктики и Антарктики, искусственному интеллекту, программному обеспечению, исследованиям климата стали эффективными механизмами повышения синергии образования и науки. Вместе с индустриальными партнерами Московский университет продолжает разворачивать проекты, связанные с импортозамещением критически важных технологий, отдельных элементов независимости нашей страны в научно-технической сфере", - сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба.За 13 лет в рейтинге Round University Ranking приняли участие 1300 ведущих университетов из 85 стран. Каждое учебное заведение оценивается по 20 тщательно отобранным показателям, представляющим четыре основные миссии: преподавание, исследования, интернационализация, финансовая устойчивость, сообщает пресс-служба МГУ.
https://na.ria.ru/20220330/mgu-1780833265.html
https://ria.ru/20220425/sadovnichiy-1785404003.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91ccfdf03fef28919b2a759ab0dfca81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова
19:26 12.05.2022 (обновлено: 19:27 12.05.2022)
 
МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов

МГУ поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов RUR World University Ranking

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский государственный университет поднялся на 21 пункт в топе лучших мировых вузов, сообщила пресс-служба вуза.
Опубликован новый RUR World University Ranking, оценивающий работу высших учебных заведений по всему миру.
"По сравнению с прошлым годом МГУ имени М.В. Ломоносова значительно укрепил свои позиции, поднявшись сразу на 21 пункт и заняв 70-е место в общем зачете и 29-е место – по качеству образования. Московский университет по-прежнему остается лидером национального университетского сообщества, а также, по мнению составителей рейтинга, обеспечил себе место в мировой Бриллиантовой университетской лиге", - сообщает пресс-служба МГУ.
Ректор Московского университета академик Виктор Садовничий отметил, что такие позиции вуза должны быть оценены абитуриентами. При этом, вуз продолжает разворачивать стратегические проекты, которые будут способствовать импортозамещению в важных отраслях.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 12:17
МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге "Три миссии университета"
"Надеюсь, это оценят наши абитуриенты и те из выпускников, кто еще только думает, куда поступать в этом году. Сегодня университет успешно реализует программу развития, строит современную инновационную экосистему – в нашем научно-технологическом центре - Долине МГУ. Наши междисциплинарные научно-образовательные школы по перспективным исследованиям в сфере генетики, Арктики и Антарктики, искусственному интеллекту, программному обеспечению, исследованиям климата стали эффективными механизмами повышения синергии образования и науки. Вместе с индустриальными партнерами Московский университет продолжает разворачивать проекты, связанные с импортозамещением критически важных технологий, отдельных элементов независимости нашей страны в научно-технической сфере", - сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба.
За 13 лет в рейтинге Round University Ranking приняли участие 1300 ведущих университетов из 85 стран. Каждое учебное заведение оценивается по 20 тщательно отобранным показателям, представляющим четыре основные миссии: преподавание, исследования, интернационализация, финансовая устойчивость, сообщает пресс-служба МГУ.
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 21:01
Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты
 
ОбществоВиктор СадовничийМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала