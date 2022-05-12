https://ria.ru/20220512/medvedi-1788077227.html

В Магадане призвали не кормить медведей, выходящих на трассу

В Магадане призвали не кормить медведей, выходящих на трассу - РИА Новости, 12.05.2022

В Магадане призвали не кормить медведей, выходящих на трассу

Медведей, пристающих к людям и "атакующих" машины на трассе "Колыма" под Магаданом, постараются отогнать в лес или вывезут в специальных клетках, но сначала... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:44

2022-05-12T11:44

2022-05-12T11:44

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МАГАДАН, 12 мая – РИА Новости. Медведей, пристающих к людям и "атакующих" машины на трассе "Колыма" под Магаданом, постараются отогнать в лес или вывезут в специальных клетках, но сначала людям нужно перестать их подкармливать, заявил журналистам руководитель управления госохотнадзора министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области Евгений Кречетов.В среду местный житель рассказал РИА Новости, что два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом, хищники ведут себя очень смело и атакуют проезжающие автомобили."Будем мониторить ситуацию и пытаться отпугивать. Как только не будет там кормовой базы, медведь выходить больше не будет", - сказал Кречетов.По его словам, возможны и другие решения, если отпугивание не поможет. "У нас есть клетка, которая позволит безопасно перевезти медведя. Уже найдены подрядчики, которые смогут применить транквилизаторы, которые его усыпят. Но я надеюсь, что мы переломим эту ситуацию, как только люди перестанут медведей кормить", - отметил он.

https://ria.ru/20220511/medvedi-1787837267.html

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Екатерина Зайцева

россия, магаданская область, магадан