https://ria.ru/20220512/medvedi-1788077227.html
В Магадане призвали не кормить медведей, выходящих на трассу
В Магадане призвали не кормить медведей, выходящих на трассу - РИА Новости, 12.05.2022
В Магадане призвали не кормить медведей, выходящих на трассу
Медведей, пристающих к людям и "атакующих" машины на трассе "Колыма" под Магаданом, постараются отогнать в лес или вывезут в специальных клетках, но сначала... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:44
2022-05-12T11:44
2022-05-12T11:44
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магадан
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МАГАДАН, 12 мая – РИА Новости. Медведей, пристающих к людям и "атакующих" машины на трассе "Колыма" под Магаданом, постараются отогнать в лес или вывезут в специальных клетках, но сначала людям нужно перестать их подкармливать, заявил журналистам руководитель управления госохотнадзора министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области Евгений Кречетов.В среду местный житель рассказал РИА Новости, что два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом, хищники ведут себя очень смело и атакуют проезжающие автомобили."Будем мониторить ситуацию и пытаться отпугивать. Как только не будет там кормовой базы, медведь выходить больше не будет", - сказал Кречетов.По его словам, возможны и другие решения, если отпугивание не поможет. "У нас есть клетка, которая позволит безопасно перевезти медведя. Уже найдены подрядчики, которые смогут применить транквилизаторы, которые его усыпят. Но я надеюсь, что мы переломим эту ситуацию, как только люди перестанут медведей кормить", - отметил он.
https://ria.ru/20220511/medvedi-1787837267.html
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РИА Новости
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россия, магаданская область, магадан
В Магадане призвали не кормить медведей, выходящих на трассу
Магаданские охотоведы попросили не кормить медведей, выходящих на трассу "Колыма"
МАГАДАН, 12 мая – РИА Новости. Медведей, пристающих к людям и "атакующих" машины на трассе "Колыма" под Магаданом, постараются отогнать в лес или вывезут в специальных клетках, но сначала людям нужно перестать их подкармливать, заявил журналистам руководитель управления госохотнадзора министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области Евгений Кречетов.
В среду местный житель рассказал РИА Новости, что два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом
, хищники ведут себя очень смело и атакуют проезжающие автомобили.
"Будем мониторить ситуацию и пытаться отпугивать. Как только не будет там кормовой базы, медведь выходить больше не будет", - сказал Кречетов.
По его словам, возможны и другие решения, если отпугивание не поможет. "У нас есть клетка, которая позволит безопасно перевезти медведя. Уже найдены подрядчики, которые смогут применить транквилизаторы, которые его усыпят. Но я надеюсь, что мы переломим эту ситуацию, как только люди перестанут медведей кормить", - отметил он.