https://ria.ru/20220512/matvienko-1788158475.html

Матвиенко прокомментировала решение глав нескольких регионов об отставке

Матвиенко прокомментировала решение глав нескольких регионов об отставке - РИА Новости, 12.05.2022

Матвиенко прокомментировала решение глав нескольких регионов об отставке

Спикер Совфеда назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:28

2022-05-12T16:28

2022-05-12T16:55

политика

валентина матвиенко

обновление губернаторского корпуса

россия

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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов.Комментируя журналистам отставку ряда глав субъектов РФ, сенатор назвала это "плановой ротацией"."Кто-то из них сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы, в сентябре в единый день голосования в соответствии с уставами субъектов РФ произойдет плановая ротация", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20220511/ryazan-1787835205.html

россия

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политика, валентина матвиенко, обновление губернаторского корпуса, россия