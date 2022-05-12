https://ria.ru/20220512/matvienko-1788158475.html
Матвиенко прокомментировала решение глав нескольких регионов об отставке
Матвиенко прокомментировала решение глав нескольких регионов об отставке - РИА Новости, 12.05.2022
Матвиенко прокомментировала решение глав нескольких регионов об отставке
Спикер Совфеда назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:28
2022-05-12T16:28
2022-05-12T16:55
политика
валентина матвиенко
обновление губернаторского корпуса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов.Комментируя журналистам отставку ряда глав субъектов РФ, сенатор назвала это "плановой ротацией"."Кто-то из них сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы, в сентябре в единый день голосования в соответствии с уставами субъектов РФ произойдет плановая ротация", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20220511/ryazan-1787835205.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валентина матвиенко, обновление губернаторского корпуса, россия
16:28 12.05.2022 (обновлено: 16:55 12.05.2022)
Матвиенко прокомментировала решение глав нескольких регионов об отставке
Матвиенко: решение уйти в отставку главы ряда регионов приняли самостоятельно