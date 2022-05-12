https://ria.ru/20220512/mashina-1788053893.html
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев - РИА Новости, 12.05.2022
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев
Бизнес-седан Mercedes с московскими номерами подъехал к исправительной колонии №1 в Твери, откуда в четверг должен выйти экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:02
2022-05-12T10:02
2022-05-12T10:25
общество
тверь
алексей улюкаев
дело алексея улюкаева
приговор алексею улюкаеву
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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. Бизнес-седан Mercedes с московскими номерами подъехал к исправительной колонии №1 в Твери, откуда в четверг должен выйти экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент РИА Новости.Mercedes E200 стоит рядом с главным КПП. Водитель отказался отвечать на вопрос РИА Новости, за кем он приехал.Через какое-то время представители колонии настоятельно попросили отогнать машину от ворот, что и пришлось сделать шоферу - он отъехал буквально на пять метров.Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал, и сегодня оно вступает в силу.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
https://ria.ru/20171215/1510825097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверь, алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, приговор алексею улюкаеву
10:02 12.05.2022 (обновлено: 10:25 12.05.2022)
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, где отбывал срок экс-глава МЭР Улюкаев
ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. Бизнес-седан Mercedes с московскими номерами подъехал к исправительной колонии №1 в Твери, откуда в четверг должен выйти экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент РИА Новости.
Mercedes
E200 стоит рядом с главным КПП. Водитель отказался отвечать на вопрос РИА Новости, за кем он приехал.
Через какое-то время представители колонии настоятельно попросили отогнать машину от ворот, что и пришлось сделать шоферу - он отъехал буквально на пять метров.
Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима. В конце апреля Московский районный суд Твери
удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал, и сегодня оно вступает в силу.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.