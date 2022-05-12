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Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев

Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев - РИА Новости, 12.05.2022

Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев

Бизнес-седан Mercedes с московскими номерами подъехал к исправительной колонии №1 в Твери, откуда в четверг должен выйти экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:02

2022-05-12T10:02

2022-05-12T10:25

общество

тверь

алексей улюкаев

дело алексея улюкаева

приговор алексею улюкаеву

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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. Бизнес-седан Mercedes с московскими номерами подъехал к исправительной колонии №1 в Твери, откуда в четверг должен выйти экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент РИА Новости.Mercedes E200 стоит рядом с главным КПП. Водитель отказался отвечать на вопрос РИА Новости, за кем он приехал.Через какое-то время представители колонии настоятельно попросили отогнать машину от ворот, что и пришлось сделать шоферу - он отъехал буквально на пять метров.Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал, и сегодня оно вступает в силу.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.

https://ria.ru/20171215/1510825097.html

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Ольга Фомченкова

общество, тверь, алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, приговор алексею улюкаеву