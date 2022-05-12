Рейтинг@Mail.ru
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/mashina-1788053893.html
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев - РИА Новости, 12.05.2022
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев
Бизнес-седан Mercedes с московскими номерами подъехал к исправительной колонии №1 в Твери, откуда в четверг должен выйти экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:02
2022-05-12T10:25
общество
тверь
алексей улюкаев
дело алексея улюкаева
приговор алексею улюкаеву
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788056879_0:106:1084:716_1920x0_80_0_0_5b0fc5726648e99675dda41394da4669.jpg
ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. Бизнес-седан Mercedes с московскими номерами подъехал к исправительной колонии №1 в Твери, откуда в четверг должен выйти экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент РИА Новости.Mercedes E200 стоит рядом с главным КПП. Водитель отказался отвечать на вопрос РИА Новости, за кем он приехал.Через какое-то время представители колонии настоятельно попросили отогнать машину от ворот, что и пришлось сделать шоферу - он отъехал буквально на пять метров.Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал, и сегодня оно вступает в силу.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
https://ria.ru/20171215/1510825097.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788056879_129:0:1084:716_1920x0_80_0_0_ffa61a4db7b53474fed2a6e6fa902d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тверь, алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, приговор алексею улюкаеву
10:02 12.05.2022 (обновлено: 10:25 12.05.2022)
 
Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, откуда выходит Улюкаев

Mercedes с московскими номерами подъехал к колонии, где отбывал срок экс-глава МЭР Улюкаев

© РИА НовостиMercedes с московскими номерами у ворот исправительной колонии №1 УФСИН России по Тверской области
Mercedes с московскими номерами у ворот исправительной колонии №1 УФСИН России по Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости
Mercedes с московскими номерами у ворот исправительной колонии №1 УФСИН России по Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. Бизнес-седан Mercedes с московскими номерами подъехал к исправительной колонии №1 в Твери, откуда в четверг должен выйти экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент РИА Новости.
Mercedes E200 стоит рядом с главным КПП. Водитель отказался отвечать на вопрос РИА Новости, за кем он приехал.
Через какое-то время представители колонии настоятельно попросили отогнать машину от ворот, что и пришлось сделать шоферу - он отъехал буквально на пять метров.
Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал, и сегодня оно вступает в силу.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 15.12.2017
15 декабря 2017, 02:36
Уголовное дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева
 
ОбществоТверьАлексей УлюкаевДело Алексея УлюкаеваПриговор Алексею Улюкаеву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала