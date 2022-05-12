https://ria.ru/20220512/mali-1788216675.html

Эксперт отреагировал на попытки Франции обвинить Россию в зверствах в Мали

Эксперт отреагировал на попытки Франции обвинить Россию в зверствах в Мали - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт отреагировал на попытки Франции обвинить Россию в зверствах в Мали

Франция распространила фейковые новости, чтобы переложить вину в массовых захоронениях в Мали на Россию, сейчас ведётся скрупулезное расследование, которое... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:30

2022-05-12T21:30

2022-05-12T21:40

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Франция распространила фейковые новости, чтобы переложить вину в массовых захоронениях в Мали на Россию, сейчас ведётся скрупулезное расследование, которое докажет, что это неправда, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.Ранее СМИ сообщали, что 20 апреля вооруженные силы Мали вошли на военную базу французских сил операции "Бархана" в Госси и обнаружили массовое захоронение. В свою очередь французские власти отрицают причастность к захоронениям и называют это "инсценировкой россиян".По его словам, сейчас важно донести результаты расследования мировой общественности."Вопрос не в этом, будут они это или нет, вопрос в том, сможем ли мы мировой общественности донести результаты этого исследования, потому что люди хотят слышать то, что хотят слышать, и печатают то, что они хотят печатать", - добавил он.При этом социолог считает, что донести правду западному обществу уже не удастся, и надо работать на своих граждан, у которых тоже появляются сомнения."Безусловно, мы понимаем, что если мы рассчитываем на поддержку коллективного Запада, то мы не получим ее. И не сможем донести свою позицию до общественности Запада, там все закрыто. Нам нужно донести до своих людей, чтобы люди были уверены в нашей правоте. Такие сомневающиеся есть, и мы должны работать на эту аудиторию", - подчеркнул Шугалей.Кроме того, он отметил, что на расследование понадобится около двух месяцев."Местные власти там делают все что угодно, они заинтересованы в том, чтобы доказать правду. По сути проблем-то нет, достать тела и идентифицировать, какого числа и когда были убиты эти люди, понять, что наших людей там не было в это время — это абсолютно точно, это невозможно по временным рамкам, понять, что на этой территории были французские силы, и дальше доказать, что это фейк. Это небольшая проблема", - пояснил Шугалей.

https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html

https://ria.ru/20220511/mali-1788000367.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мали, франция, россия