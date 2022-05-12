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Эксперт отреагировал на попытки Франции обвинить Россию в зверствах в Мали - РИА Новости, 12.05.2022
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Эксперт отреагировал на попытки Франции обвинить Россию в зверствах в Мали
Эксперт отреагировал на попытки Франции обвинить Россию в зверствах в Мали - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперт отреагировал на попытки Франции обвинить Россию в зверствах в Мали
Франция распространила фейковые новости, чтобы переложить вину в массовых захоронениях в Мали на Россию, сейчас ведётся скрупулезное расследование, которое... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:30
2022-05-12T21:40
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Франция распространила фейковые новости, чтобы переложить вину в массовых захоронениях в Мали на Россию, сейчас ведётся скрупулезное расследование, которое докажет, что это неправда, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.Ранее СМИ сообщали, что 20 апреля вооруженные силы Мали вошли на военную базу французских сил операции "Бархана" в Госси и обнаружили массовое захоронение. В свою очередь французские власти отрицают причастность к захоронениям и называют это "инсценировкой россиян".По его словам, сейчас важно донести результаты расследования мировой общественности."Вопрос не в этом, будут они это или нет, вопрос в том, сможем ли мы мировой общественности донести результаты этого исследования, потому что люди хотят слышать то, что хотят слышать, и печатают то, что они хотят печатать", - добавил он.При этом социолог считает, что донести правду западному обществу уже не удастся, и надо работать на своих граждан, у которых тоже появляются сомнения."Безусловно, мы понимаем, что если мы рассчитываем на поддержку коллективного Запада, то мы не получим ее. И не сможем донести свою позицию до общественности Запада, там все закрыто. Нам нужно донести до своих людей, чтобы люди были уверены в нашей правоте. Такие сомневающиеся есть, и мы должны работать на эту аудиторию", - подчеркнул Шугалей.Кроме того, он отметил, что на расследование понадобится около двух месяцев."Местные власти там делают все что угодно, они заинтересованы в том, чтобы доказать правду. По сути проблем-то нет, достать тела и идентифицировать, какого числа и когда были убиты эти люди, понять, что наших людей там не было в это время — это абсолютно точно, это невозможно по временным рамкам, понять, что на этой территории были французские силы, и дальше доказать, что это фейк. Это небольшая проблема", - пояснил Шугалей.
https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html
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в мире, мали, франция, россия
21:30 12.05.2022 (обновлено: 21:40 12.05.2022)
 
Эксперт отреагировал на попытки Франции обвинить Россию в зверствах в Мали

Эксперт Шугалей: Франция пытается переложить вину в массовых захоронениях в Мали на Россию

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент в Мали
Французский контингент в Мали - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Франция распространила фейковые новости, чтобы переложить вину в массовых захоронениях в Мали на Россию, сейчас ведётся скрупулезное расследование, которое докажет, что это неправда, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.
Ранее СМИ сообщали, что 20 апреля вооруженные силы Мали вошли на военную базу французских сил операции "Бархана" в Госси и обнаружили массовое захоронение. В свою очередь французские власти отрицают причастность к захоронениям и называют это "инсценировкой россиян".
"Предварительных результатов (расследования) пока у меня нет. Я понимаю, что это довольно-таки небыстрый процесс. Я уверен, что правда будет доказана. То, что правда, уже известно, очевидно, потому что это был фейк, который запущен французскими СМИ. Даже на некоторых СМИ видно, что происходит якобы захоронение русскими солдатами братских могил, в которых погибли местные жители, но потом по датам, по числам видно, что местная полиция достает эти мертвые тела из ям. И здесь уже понимать, где фейки, где не фейки, нет смысла - все понятно. Сейчас идёт… скрупулезное расследование, давайте дождемся результатов, которые всем известны, но подтверждения в этом будут", - сообщил Шугалей РИА Новости.
По его словам, сейчас важно донести результаты расследования мировой общественности.
"Вопрос не в этом, будут они это или нет, вопрос в том, сможем ли мы мировой общественности донести результаты этого исследования, потому что люди хотят слышать то, что хотят слышать, и печатают то, что они хотят печатать", - добавил он.
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При этом социолог считает, что донести правду западному обществу уже не удастся, и надо работать на своих граждан, у которых тоже появляются сомнения.
"Безусловно, мы понимаем, что если мы рассчитываем на поддержку коллективного Запада, то мы не получим ее. И не сможем донести свою позицию до общественности Запада, там все закрыто. Нам нужно донести до своих людей, чтобы люди были уверены в нашей правоте. Такие сомневающиеся есть, и мы должны работать на эту аудиторию", - подчеркнул Шугалей.
Кроме того, он отметил, что на расследование понадобится около двух месяцев.
"Местные власти там делают все что угодно, они заинтересованы в том, чтобы доказать правду. По сути проблем-то нет, достать тела и идентифицировать, какого числа и когда были убиты эти люди, понять, что наших людей там не было в это время — это абсолютно точно, это невозможно по временным рамкам, понять, что на этой территории были французские силы, и дальше доказать, что это фейк. Это небольшая проблема", - пояснил Шугалей.
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