https://ria.ru/20220512/lukoyl-1788082897.html

"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России

"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России - РИА Новости, 12.05.2022

"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России

"Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:07

2022-05-12T12:07

2022-05-12T17:17

экономика

лукойл

shell

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил "Лукойл"."Лукойл" сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", — говорится в сообщении компании.Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Помимо завода смазочных материалов, в активы компании входят 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России."В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", — подчеркнул директор сегмента "Даунстрим" Shell Хайберт Вигевено.Shell в конце февраля объявила, что в связи со спецоперацией России на Украине выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток — 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Но в мае стало известно, что ведутся переговоры по продаже компании "Шелл нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов.

https://ria.ru/20220423/koshmar-1785120479.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, лукойл, shell, санкции в отношении россии