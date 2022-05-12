https://ria.ru/20220512/lukoyl-1788082897.html
"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России
"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России - РИА Новости, 12.05.2022
"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России
"Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:07
2022-05-12T12:07
2022-05-12T17:17
экономика
лукойл
shell
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил "Лукойл"."Лукойл" сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", — говорится в сообщении компании.Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Помимо завода смазочных материалов, в активы компании входят 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России."В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", — подчеркнул директор сегмента "Даунстрим" Shell Хайберт Вигевено.Shell в конце февраля объявила, что в связи со спецоперацией России на Украине выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток — 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Но в мае стало известно, что ведутся переговоры по продаже компании "Шелл нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов.
https://ria.ru/20220423/koshmar-1785120479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лукойл, shell, санкции в отношении россии
12:07 12.05.2022 (обновлено: 17:17 12.05.2022)
"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России
"Лукойл" купит российскую "дочку" Shell, владеющую 411 автозаправками и заводом ГСМ
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил "Лукойл".
"Лукойл
" сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell
) о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", — говорится в сообщении компании.
Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Помимо завода смазочных материалов, в активы компании входят 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.
"В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", — подчеркнул директор сегмента "Даунстрим" Shell Хайберт Вигевено.
Shell в конце февраля объявила, что в связи со спецоперацией России на Украине выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток — 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Но в мае стало известно, что ведутся переговоры по продаже компании "Шелл нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов.