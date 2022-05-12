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"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России - РИА Новости, 12.05.2022
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"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России
"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России - РИА Новости, 12.05.2022
"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России
"Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:07
2022-05-12T17:17
экономика
лукойл
shell
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил "Лукойл"."Лукойл" сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", — говорится в сообщении компании.Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Помимо завода смазочных материалов, в активы компании входят 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России."В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", — подчеркнул директор сегмента "Даунстрим" Shell Хайберт Вигевено.Shell в конце февраля объявила, что в связи со спецоперацией России на Украине выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток — 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Но в мае стало известно, что ведутся переговоры по продаже компании "Шелл нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов.
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экономика, лукойл, shell, санкции в отношении россии
12:07 12.05.2022 (обновлено: 17:17 12.05.2022)
 
"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России

"Лукойл" купит российскую "дочку" Shell, владеющую 411 автозаправками и заводом ГСМ

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудник на АЗС Shell в Москве
Сотрудник на АЗС Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудник на АЗС Shell в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил "Лукойл".
"Лукойл" сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", — говорится в сообщении компании.
Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Помимо завода смазочных материалов, в активы компании входят 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.
"В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", — подчеркнул директор сегмента "Даунстрим" Shell Хайберт Вигевено.
Shell в конце февраля объявила, что в связи со спецоперацией России на Украине выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток — 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Но в мае стало известно, что ведутся переговоры по продаже компании "Шелл нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов.
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