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Власти Пекина опровергли слухи о локдауне - РИА Новости, 12.05.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220512/lokdaun-1788118044.html
Власти Пекина опровергли слухи о локдауне
Власти Пекина опровергли слухи о локдауне - РИА Новости, 12.05.2022
Власти Пекина опровергли слухи о локдауне
Сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются ложными слухами, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель правительства... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:16
2022-05-12T14:16
распространение коронавируса
здоровье - общество
пекин
китай
в мире
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются ложными слухами, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь."(Сообщения о) так называемом локдауне являются ложными слухами", - сказал он, добавив, что нет никакой необходимости запасаться овощами.За минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С 22 апреля зарегистрированы 928 подтвержденных случаев.В настоящее время в Пекине приостановлена работа развлекательных и культурных заведений, а также тренажёрных залов, рестораны имеют право работать только на вынос.С 5 мая столица Китая также ужесточила требования к пассажирам общественного транспорта: теперь для проезда обязательно нужен сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Кроме того, с 5 мая всем выезжающим из города и въезжающим в него необходимо иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к ковиду, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.
https://ria.ru/20220328/lokdaun-1780482698.html
https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788043336.html
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здоровье - общество, пекин, китай, в мире, коронавирус covid-19
14:16 12.05.2022
 
Власти Пекина опровергли слухи о локдауне

Власти Китая опровергли слухи о локдауне в Пекине

© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются ложными слухами, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь.
"(Сообщения о) так называемом локдауне являются ложными слухами", - сказал он, добавив, что нет никакой необходимости запасаться овощами.
За минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С 22 апреля зарегистрированы 928 подтвержденных случаев.
В настоящее время в Пекине приостановлена работа развлекательных и культурных заведений, а также тренажёрных залов, рестораны имеют право работать только на вынос.
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Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к ковиду, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.
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