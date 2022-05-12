https://ria.ru/20220512/lokdaun-1788118044.html

Власти Пекина опровергли слухи о локдауне

Власти Пекина опровергли слухи о локдауне - РИА Новости, 12.05.2022

Власти Пекина опровергли слухи о локдауне

Сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются ложными слухами, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель правительства... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:16

2022-05-12T14:16

2022-05-12T14:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

пекин

китай

в мире

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются ложными слухами, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь."(Сообщения о) так называемом локдауне являются ложными слухами", - сказал он, добавив, что нет никакой необходимости запасаться овощами.За минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С 22 апреля зарегистрированы 928 подтвержденных случаев.В настоящее время в Пекине приостановлена работа развлекательных и культурных заведений, а также тренажёрных залов, рестораны имеют право работать только на вынос.С 5 мая столица Китая также ужесточила требования к пассажирам общественного транспорта: теперь для проезда обязательно нужен сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Кроме того, с 5 мая всем выезжающим из города и въезжающим в него необходимо иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к ковиду, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.

https://ria.ru/20220328/lokdaun-1780482698.html

https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788043336.html

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здоровье - общество, пекин, китай, в мире, коронавирус covid-19