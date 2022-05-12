https://ria.ru/20220512/livan-1788224050.html

Наблюдатели из России приедут на парламентские выборы в Ливане

Наблюдатели из России приедут на парламентские выборы в Ливане - РИА Новости, 12.05.2022

Наблюдатели из России приедут на парламентские выборы в Ливане

Российские наблюдатели от Общественной палаты будут находиться в Ливане на парламентских выборах 15 мая, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бейруте. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:50

2022-05-12T22:50

2022-05-12T22:50

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БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости. Российские наблюдатели от Общественной палаты будут находиться в Ливане на парламентских выборах 15 мая, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бейруте."Мы содействовали аккредитации членов Общественной палаты в качестве наблюдателей. Делегация будет состоять из четырех человек… Работа миссии продлится до конца выборов. Планируется посетить несколько избирательных участков в различных районах", - рассказал собеседник агентства.По его словам, глава МВД Ливана на встрече с послом РФ Александром Рудаковым заявил, что "работа международных наблюдателей, включая российских, в интересах Ливана, и выразил готовность оказывать содействие выполнение их миссии".Александр Рудаков в начале февраля заявлял в интервью РИА Новости, что Россия будет готова направить своих наблюдателей для оказания содействия в проведении парламентских выборов в Ливане, если со стороны ливанских властей поступит соответствующий запрос.На парламентские выборы в 2018 году ливанская сторона наблюдателей из России не приглашала.Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавляви 27 декабря прошлого года заявил о подготовке избирательной комиссии к проведению парламентских выборов 15 мая на территории страны и 6 и 8 мая за ее пределами.

https://ria.ru/20220425/livan-1785267470.html

https://ria.ru/20220429/donbass-1786061202.html

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в мире, россия, ливан