https://ria.ru/20220512/livan-1788224050.html
Наблюдатели из России приедут на парламентские выборы в Ливане
Наблюдатели из России приедут на парламентские выборы в Ливане - РИА Новости, 12.05.2022
Наблюдатели из России приедут на парламентские выборы в Ливане
Российские наблюдатели от Общественной палаты будут находиться в Ливане на парламентских выборах 15 мая, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бейруте. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T22:50
2022-05-12T22:50
2022-05-12T22:50
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БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости. Российские наблюдатели от Общественной палаты будут находиться в Ливане на парламентских выборах 15 мая, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бейруте."Мы содействовали аккредитации членов Общественной палаты в качестве наблюдателей. Делегация будет состоять из четырех человек… Работа миссии продлится до конца выборов. Планируется посетить несколько избирательных участков в различных районах", - рассказал собеседник агентства.По его словам, глава МВД Ливана на встрече с послом РФ Александром Рудаковым заявил, что "работа международных наблюдателей, включая российских, в интересах Ливана, и выразил готовность оказывать содействие выполнение их миссии".Александр Рудаков в начале февраля заявлял в интервью РИА Новости, что Россия будет готова направить своих наблюдателей для оказания содействия в проведении парламентских выборов в Ливане, если со стороны ливанских властей поступит соответствующий запрос.На парламентские выборы в 2018 году ливанская сторона наблюдателей из России не приглашала.Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавляви 27 декабря прошлого года заявил о подготовке избирательной комиссии к проведению парламентских выборов 15 мая на территории страны и 6 и 8 мая за ее пределами.
https://ria.ru/20220425/livan-1785267470.html
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в мире, россия, ливан
Наблюдатели из России приедут на парламентские выборы в Ливане
Посольство России: наблюдатели из России приедут на парламентские выборы в Ливане
БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости. Российские наблюдатели от Общественной палаты будут находиться в Ливане на парламентских выборах 15 мая, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бейруте.
"Мы содействовали аккредитации членов Общественной палаты в качестве наблюдателей. Делегация будет состоять из четырех человек… Работа миссии продлится до конца выборов. Планируется посетить несколько избирательных участков в различных районах", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, глава МВД Ливана на встрече с послом РФ Александром Рудаковым заявил, что "работа международных наблюдателей, включая российских, в интересах Ливана, и выразил готовность оказывать содействие выполнение их миссии".
Александр Рудаков в начале февраля заявлял в интервью РИА Новости, что Россия
будет готова направить своих наблюдателей для оказания содействия в проведении парламентских выборов в Ливане
, если со стороны ливанских властей поступит соответствующий запрос.
На парламентские выборы в 2018 году ливанская сторона наблюдателей из России не приглашала.
Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавляви 27 декабря прошлого года заявил о подготовке избирательной комиссии к проведению парламентских выборов 15 мая на территории страны и 6 и 8 мая за ее пределами.