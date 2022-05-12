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Литва отзывает посла в России и ликвидирует генконсульство в Петербурге
Литва отзывает посла в России и ликвидирует генконсульство в Петербурге - РИА Новости, 12.05.2022
Литва отзывает посла в России и ликвидирует генконсульство в Петербурге
В сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня, свидетельствуют документы на... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:23
2022-05-12T17:23
2022-05-12T17:55
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня, свидетельствуют документы на сайте парламента."Освободить с 1 июня 2022 года Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Российской Федерации... Эйтвидаса Баярунаса от должности", - говорится в документе.Отмечается, что проект был подготовлен министерством иностранных дел."Ликвидировать с 7 июня 2022 года генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге", - говорится в другом документе.Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвращает своего посла из Москвы. Было также закрыто российское консульство в Клайпеде.
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/zakharova-1787825167.html
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в мире, литва, россия, москва, новости - туризм, туризм
17:23 12.05.2022 (обновлено: 17:55 12.05.2022)
Литва отзывает посла в России и ликвидирует генконсульство в Петербурге
Литва отзывает посла в России и закрывает консульство в Петербурге