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Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
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Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Москве
Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Москве
Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Гостином дворе в Москве, рассказали в пресс-службе АНО "Россия - страна... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:18
2022-05-12T12:18
общество
россия
"лидеры россии"
максим орешкин
андрей фурсенко
алексей комиссаров
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Гостином дворе в Москве, рассказали в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей"."В Гостином дворе 26–29 мая 2022 года в Москве пройдет суперфинал четвертого сезона конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". В мероприятии примут участие 300 управленцев, ставших победителями семи треков конкурса – "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Информационные технологии", "Здравоохранение", "Культура", "Международный" – и получившие путевку в суперфинал", - говорится в сообщении.Так, 26 мая всех участников ждут образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний-партнеров конкурса, 27 и 28 мая состоятся оценочные дни, а 29 мая будут объявлены итоги суперфинала и названы имена победителей конкурса, пояснили организаторы. Так, все участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны."В четвертом сезоне "Лидеров России" мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узкопрофильных отраслей – здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс еще более прикладным: вместе со своими наставниками победители треков уже реализуют полезные проекты, занимаются важными научными разработками, решают стратегические образовательные задачи в вузах. Сезон еще не завершился, но его участники получили более 10 серьезных назначений на федеральном и региональном уровне. Расширилась география конкурса – трек "Международный" сделал возможным участие в отборочных мероприятиях людей из 150 стран мира! В суперфинале, как всегда, сильнейшие – 300 участников, прошедших отбор из более чем 180 тысяч заявок", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Всего в четвертом сезоне прошло 14 финалов треков конкурса, по итогам которых были определены 300 суперфиналистов – это 126 победителей трека "Бизнес и промышленность" и 87 победителей трека "Государственное управление" из всех 8 федеральных округов, а также 37 лидеров трека "Информационные технологии", 18 лидеров трека "Наука", 14 победителей трека "Культура", 11 победителей трека "Здравоохранение" и 7 победителей трека "Международный".Уточняется, что кураторами треков конкурса выступают помощник президента РФ Максим Орешкин (трек "Бизнес и промышленность"), помощник президента РФ Андрей Фурсенко (трек "Наука"), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (трек "Информационные технологии"), министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (трек "Здравоохранение"), министр культуры РФ Ольга Любимова (трек "Культура"), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (трек "Международный").
https://ria.ru/20220423/molodezh-1785092608.html
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общество, россия, "лидеры россии", максим орешкин, андрей фурсенко, алексей комиссаров
12:18 12.05.2022
 
Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Москве

Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Гостином дворе в Москве

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиНаграды конкурса управленцев "Лидеры России"
Награды конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Награды конкурса управленцев "Лидеры России" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет 26–29 мая в Гостином дворе в Москве, рассказали в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".
"В Гостином дворе 26–29 мая 2022 года в Москве пройдет суперфинал четвертого сезона конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". В мероприятии примут участие 300 управленцев, ставших победителями семи треков конкурса – "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Информационные технологии", "Здравоохранение", "Культура", "Международный" – и получившие путевку в суперфинал", - говорится в сообщении.
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Так, 26 мая всех участников ждут образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний-партнеров конкурса, 27 и 28 мая состоятся оценочные дни, а 29 мая будут объявлены итоги суперфинала и названы имена победителей конкурса, пояснили организаторы. Так, все участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны.
"В четвертом сезоне "Лидеров России" мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узкопрофильных отраслей – здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс еще более прикладным: вместе со своими наставниками победители треков уже реализуют полезные проекты, занимаются важными научными разработками, решают стратегические образовательные задачи в вузах. Сезон еще не завершился, но его участники получили более 10 серьезных назначений на федеральном и региональном уровне. Расширилась география конкурса – трек "Международный" сделал возможным участие в отборочных мероприятиях людей из 150 стран мира! В суперфинале, как всегда, сильнейшие – 300 участников, прошедших отбор из более чем 180 тысяч заявок", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Всего в четвертом сезоне прошло 14 финалов треков конкурса, по итогам которых были определены 300 суперфиналистов – это 126 победителей трека "Бизнес и промышленность" и 87 победителей трека "Государственное управление" из всех 8 федеральных округов, а также 37 лидеров трека "Информационные технологии", 18 лидеров трека "Наука", 14 победителей трека "Культура", 11 победителей трека "Здравоохранение" и 7 победителей трека "Международный".
Уточняется, что кураторами треков конкурса выступают помощник президента РФ Максим Орешкин (трек "Бизнес и промышленность"), помощник президента РФ Андрей Фурсенко (трек "Наука"), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (трек "Информационные технологии"), министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (трек "Здравоохранение"), министр культуры РФ Ольга Любимова (трек "Культура"), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (трек "Международный").
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