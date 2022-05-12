https://ria.ru/20220512/lgoty-1788080975.html

Мособлдума утвердила льготы для УК технопарков в сфере высоких технологий

Мособлдума утвердила льготы для УК технопарков в сфере высоких технологий - РИА Новости, 12.05.2022

Мособлдума утвердила льготы для УК технопарков в сфере высоких технологий

Депутаты Мособлдумы приняли закон о предоставлении налоговой льготы управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:00

2022-05-12T12:00

2022-05-12T12:00

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

экономика

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КРАСНОГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли закон о предоставлении налоговой льготы управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий.Так, ставка налога на имущество организаций составит 0% сроком на 5 лет при инвестициях до 500 миллионов рублей и на 7 лет при инвестициях более 500 миллионов рублей. Потенциальные налоговые расходы бюджета составят 14 миллионов рублей в год."Главная задача закона – развитие наукоемких отраслей для поддержания экономики региона в условиях санкционного давления", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220511/it-1788001151.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская областная дума, игорь брынцалов, экономика