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Мособлдума утвердила льготы для УК технопарков в сфере высоких технологий - РИА Новости, 12.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220512/lgoty-1788080975.html
Мособлдума утвердила льготы для УК технопарков в сфере высоких технологий
Мособлдума утвердила льготы для УК технопарков в сфере высоких технологий - РИА Новости, 12.05.2022
Мособлдума утвердила льготы для УК технопарков в сфере высоких технологий
Депутаты Мособлдумы приняли закон о предоставлении налоговой льготы управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:00
2022-05-12T12:00
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
экономика
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КРАСНОГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли закон о предоставлении налоговой льготы управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий.Так, ставка налога на имущество организаций составит 0% сроком на 5 лет при инвестициях до 500 миллионов рублей и на 7 лет при инвестициях более 500 миллионов рублей. Потенциальные налоговые расходы бюджета составят 14 миллионов рублей в год."Главная задача закона – развитие наукоемких отраслей для поддержания экономики региона в условиях санкционного давления", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Артем Смирнов
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московская областная дума, игорь брынцалов, экономика
12:00 12.05.2022
 

Мособлдума утвердила льготы для УК технопарков в сфере высоких технологий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли закон о предоставлении налоговой льготы управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий.
Так, ставка налога на имущество организаций составит 0% сроком на 5 лет при инвестициях до 500 миллионов рублей и на 7 лет при инвестициях более 500 миллионов рублей. Потенциальные налоговые расходы бюджета составят 14 миллионов рублей в год.
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"Главная задача закона – развитие наукоемких отраслей для поддержания экономики региона в условиях санкционного давления", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаИгорь БрынцаловЭкономика
 
 
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