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В ЛДПР напомнили латвийцам, что без Освободителей Риги не было бы их страны - РИА Новости, 12.05.2022
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В ЛДПР напомнили латвийцам, что без Освободителей Риги не было бы их страны
В ЛДПР напомнили латвийцам, что без Освободителей Риги не было бы их страны - РИА Новости, 12.05.2022
В ЛДПР напомнили латвийцам, что без Освободителей Риги не было бы их страны
В ЛДПР напомнили "латвийским неучам", что самой Латвии не было бы без Советского Союза, освободившего страну от гитлеровцев, которые хотели германизировать... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:42
2022-05-12T20:49
в мире
латвия
прибалтика
рига
лдпр
день победы
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ЛДПР напомнили "латвийским неучам", что самой Латвии не было бы без Советского Союза, освободившего страну от гитлеровцев, которые хотели германизировать прибалтов, при советской же власти все силы были брошены на восстановление региона.Сегодня парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Парламентарии в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи российско-латвийского договора о сохранности мемориальных сооружений.Также там сообщили, что уже в первые месяцы оккупации все вузы прибалтийских стран закрыли, потому что немцам местные жители нужны были только в "качестве рабочей силы и полицаев"."Советский Союз же в 1944 году, освобождая Прибалтику, потерял 230 тысяч человек убитыми и ранеными, причем значительную их часть во время освобождения Риги. Уже после войны, несмотря на то, что среди латышей было более 100 тысяч коллаборационистов, СССР бросил все силы на восстановление Латвии. И уже в 1945 году работу возобновили более 200 заводов, включая Рижский государственный электротехнический завод, Рижский вагоностроительный завод, лиепайский "Красный металлург", - отметили во фракции.В 1946 году в республике уже действовало более 3 тысяч предприятий, а к 1965 году средние объемы производства Прибалтики выросли более чем в 15 раз по сравнению с 1939 годом, уточнили либерал-демократы."Так кто кому еще должен по гамбургскому счету? В ЛДПР убеждены, своими действиями Прибалтика роет себе яму. Разжигая огонь взаимной ненависти, она рискует уже в ближайшие годы вновь быть затянутой и перемолотой в жерновах истории", - заключили в ЛДПР.
https://ria.ru/20220512/latviya-1788195040.html
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в мире, латвия, прибалтика, рига, лдпр, день победы, россия
20:42 12.05.2022 (обновлено: 20:49 12.05.2022)
 
В ЛДПР напомнили латвийцам, что без Освободителей Риги не было бы их страны

В ЛДПР напомнили "латвийским неучам", что без Освободителей Риги не было бы их страны

© Sputnik / Перейти в фотобанкПамятник Освободителям в Риге
Памятник Освободителям в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Памятник Освободителям в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ЛДПР напомнили "латвийским неучам", что самой Латвии не было бы без Советского Союза, освободившего страну от гитлеровцев, которые хотели германизировать прибалтов, при советской же власти все силы были брошены на восстановление региона.
Сегодня парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Парламентарии в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи российско-латвийского договора о сохранности мемориальных сооружений.
"ЛДПР хочет напомнить латвийским неучам, что не будь советской власти, Латвии сегодня вообще не существовало бы. Для Германии, оккупировавшей Прибалтику в 1941 году, особой разницы между латышами, эстонцами и литовцами вообще не было. Они были собраны в общую кучу под названием Остланд. Идеолог НСДАП Альфред Розенберг предполагал германизировать прибалтов, "подходящих в расовом отношении" и "уничтожить нежелательных". Балтийское море должно стать внутренним германским морем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
Также там сообщили, что уже в первые месяцы оккупации все вузы прибалтийских стран закрыли, потому что немцам местные жители нужны были только в "качестве рабочей силы и полицаев".
Рига - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Посол в Риге назвал отношения России с Латвией техническими
"Советский Союз же в 1944 году, освобождая Прибалтику, потерял 230 тысяч человек убитыми и ранеными, причем значительную их часть во время освобождения Риги. Уже после войны, несмотря на то, что среди латышей было более 100 тысяч коллаборационистов, СССР бросил все силы на восстановление Латвии. И уже в 1945 году работу возобновили более 200 заводов, включая Рижский государственный электротехнический завод, Рижский вагоностроительный завод, лиепайский "Красный металлург", - отметили во фракции.
В 1946 году в республике уже действовало более 3 тысяч предприятий, а к 1965 году средние объемы производства Прибалтики выросли более чем в 15 раз по сравнению с 1939 годом, уточнили либерал-демократы.
"Так кто кому еще должен по гамбургскому счету? В ЛДПР убеждены, своими действиями Прибалтика роет себе яму. Разжигая огонь взаимной ненависти, она рискует уже в ближайшие годы вновь быть затянутой и перемолотой в жерновах истории", - заключили в ЛДПР.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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