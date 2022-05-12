https://ria.ru/20220512/latviya-1788196808.html

В Латвии заблокируют "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир"

В Латвии заблокируют "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" - РИА Новости, 12.05.2022

В Латвии заблокируют "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир"

В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к соцсетям "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", поскольку их владельцы внесены в санкционные списки... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:55

2022-05-12T18:55

2022-05-12T19:21

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к соцсетям "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", поскольку их владельцы внесены в санкционные списки Евросоюза, заявил глава нацсовета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш."NEPLP сегодня принял решение ограничить на территории Латвии работу социальных сетей "Вконтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru)", - написал Аболиньш в Twitter.По его словам, подобное решение было принято, поскольку в распоряжении NEPLP есть доказательства, что платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, которые внесены в санкционные списки ЕС."Физически платформы будут заблокированы на следующей неделе", - уточнил Аболиньш.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20220511/dostup-1787930148.html

https://ria.ru/20220512/nota-1788167914.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, латвия, одноклассники, вконтакте, mail.ru group, социальные сети