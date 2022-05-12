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Курс евро упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года
Курс евро упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года - РИА Новости, 12.05.2022
Курс евро упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года
Рубль усиливает рост на торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:21
2022-05-12T16:21
2022-05-12T16:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евро
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост на торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным 16:19 мск падает на 3,42 рубля, до 67,08.Минутами ранее евро опускался до 66,99 рубля.Доллар дешевеет на 2,52 рубля — до 64,68.В свою очередь, российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи к 15:08 падает на 1,37 процента — до 2354,23 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 1,32 процента, до 1138,79 пункта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евро, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
16:21 12.05.2022 (обновлено: 16:55 12.05.2022)
Курс евро упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года
Курс евро на Мосбирже упал до 66,99 рубля впервые с июня 2017 года
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост на торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года.
Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным 16:19 мск падает на 3,42 рубля, до 67,08.
Минутами ранее евро опускался до 66,99 рубля.
Доллар дешевеет на 2,52 рубля — до 64,68.
В свою очередь, российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи к 15:08 падает на 1,37 процента — до 2354,23 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 1,32 процента, до 1138,79 пункта.