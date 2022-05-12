https://ria.ru/20220512/kurs-1788156448.html

Курс евро упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года

Курс евро упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года - РИА Новости, 12.05.2022

Курс евро упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года

Рубль усиливает рост на торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:21

2022-05-12T16:21

2022-05-12T16:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евро

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост на торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с июня 2017 года.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным 16:19 мск падает на 3,42 рубля, до 67,08.Минутами ранее евро опускался до 66,99 рубля.Доллар дешевеет на 2,52 рубля — до 64,68.В свою очередь, российский рынок акций демонстрирует разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи к 15:08 падает на 1,37 процента — до 2354,23 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 1,32 процента, до 1138,79 пункта.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евро, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)