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Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года - РИА Новости, 12.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220512/kurs-1788133519.html
Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года
Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года - РИА Новости, 12.05.2022
Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года
Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:03
2022-05-12T15:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс доллара
евро
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15.10 мск курс евро к доллару падает до 1,0406 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0511 доллара. Минутами ранее показатель опустился ниже 1,04 доллара впервые с января 2017 года. Курс доллара к иене - уменьшается до 128,56 иены со 129,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,76%, до 104,63 пункта.Поддержку курсу доллара в среду оказывает рост спроса на активы-убежища. После череды мер ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США инфляция в стране наконец-то замедлилась. По итогам апреля рост потребительских цен замедлился до 8,3% с мартовских 8,5%. Однако инвесторы опасаются, что такие данные могут побудить Федрезерв и дальше ужесточать монетарную политику, что чревато замедлением роста или падением экономики. На этом фоне спрос на доллар как на надежный актив возрастает.Инвесторы также оценивают разрыв в монетарной политике ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Причем в еврозоне, согласно последним данным, инфляция в годовом выражении остается на рекордно высоком уровне в 7,5% по итогам марта. Данные за апрель будут опубликованы на следующей неделе. Ситуация усугубляется неопределенностью вокруг антироссийских санкций Евросоюза, которые могут затронуть энергетический сектор. Это в свою очередь может спровоцировать скачок цен на энергоносители и еще сильнее разогнать инфляцию.
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экономика, курс доллара, евро
15:03 12.05.2022 (обновлено: 15:40 12.05.2022)
 
Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года

Курс евро к доллару опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Курс евро опустился ниже 1,04 доллара за евро впервые с января 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.10 мск курс евро к доллару падает до 1,0406 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0511 доллара. Минутами ранее показатель опустился ниже 1,04 доллара впервые с января 2017 года. Курс доллара к иене - уменьшается до 128,56 иены со 129,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,76%, до 104,63 пункта.
Поддержку курсу доллара в среду оказывает рост спроса на активы-убежища. После череды мер ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США инфляция в стране наконец-то замедлилась. По итогам апреля рост потребительских цен замедлился до 8,3% с мартовских 8,5%. Однако инвесторы опасаются, что такие данные могут побудить Федрезерв и дальше ужесточать монетарную политику, что чревато замедлением роста или падением экономики. На этом фоне спрос на доллар как на надежный актив возрастает.
Инвесторы также оценивают разрыв в монетарной политике ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Причем в еврозоне, согласно последним данным, инфляция в годовом выражении остается на рекордно высоком уровне в 7,5% по итогам марта. Данные за апрель будут опубликованы на следующей неделе. Ситуация усугубляется неопределенностью вокруг антироссийских санкций Евросоюза, которые могут затронуть энергетический сектор. Это в свою очередь может спровоцировать скачок цен на энергоносители и еще сильнее разогнать инфляцию.
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