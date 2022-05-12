https://ria.ru/20220512/kurs-1788069752.html

Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года - РИА Новости, 12.05.2022

Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года

Рубль усиливает рост на утренних торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с февраля 2020 года. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:16

2022-05-12T11:16

2022-05-12T12:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

евро

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост на утренних торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с февраля 2020 года.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 10:58 мск падает на 1,92 рубля, до 68,58.Доллар дешевеет на 1,68 рубля — до 65,52.В свою очередь, российский рынок акций снижается. Индекс Мосбиржи к 10:05 падает на 0,5 процента — до 2373,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7 процента, до 1115,68 пункта.Мировые цены на нефть падают более чем на процент в рамках коррекции. По состоянию на 9:29 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent снижалась на 1,38 процента, до 106 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,57 процента, до 103,99 доллара.Днем ранее "черное золото" подорожало на пять процентов на фоне статистики о снижении добычи в США.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, евро