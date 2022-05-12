https://ria.ru/20220512/kurs-1788069752.html
Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года
Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года - РИА Новости, 12.05.2022
Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года
Рубль усиливает рост на утренних торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с февраля 2020 года. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:16
2022-05-12T11:16
2022-05-12T12:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7d7c88e5314831901dcf95fcee2773b.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост на утренних торгах 12 мая на Московской бирже, евро опустилось до минимума с февраля 2020 года.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 10:58 мск падает на 1,92 рубля, до 68,58.Доллар дешевеет на 1,68 рубля — до 65,52.В свою очередь, российский рынок акций снижается. Индекс Мосбиржи к 10:05 падает на 0,5 процента — до 2373,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7 процента, до 1115,68 пункта.Мировые цены на нефть падают более чем на процент в рамках коррекции. По состоянию на 9:29 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent снижалась на 1,38 процента, до 106 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,57 процента, до 103,99 доллара.Днем ранее "черное золото" подорожало на пять процентов на фоне статистики о снижении добычи в США.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7ee8a080f220659152e2967b4d8ded98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, евро
11:16 12.05.2022 (обновлено: 12:00 12.05.2022)
Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года
Курс евро упал до 68,5 рубля, опустившись до минимума с февраля 2020 года