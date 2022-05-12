https://ria.ru/20220512/kurs-1788054574.html

Курс доллара снизился до 66,66 рубля

Курс доллара снизился до 66,66 рубля - РИА Новости, 12.05.2022

Курс доллара снизился до 66,66 рубля

Рубль продолжает расти с утра в четверг: доллар по 66,7 рубля, евро – около 70 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:07

2022-05-12T10:07

2022-05-12T10:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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курс доллара

московская биржа

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рубль продолжает расти с утра в четверг: доллар по 66,7 рубля, евро – около 70 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск падал на 54 копейки, до 66,66 рубля, евро - на 57 копеек, до 69,93 рубля, следует из данных Московской биржи.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа