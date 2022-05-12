https://ria.ru/20220512/kurs-1788054574.html
Курс доллара снизился до 66,66 рубля
Курс доллара снизился до 66,66 рубля - РИА Новости, 12.05.2022
Курс доллара снизился до 66,66 рубля
Рубль продолжает расти с утра в четверг: доллар по 66,7 рубля, евро – около 70 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:07
2022-05-12T10:07
2022-05-12T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
московская биржа
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рубль продолжает расти с утра в четверг: доллар по 66,7 рубля, евро – около 70 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск падал на 54 копейки, до 66,66 рубля, евро - на 57 копеек, до 69,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа
10:07 12.05.2022 (обновлено: 10:17 12.05.2022)
Курс доллара снизился до 66,66 рубля
Курс доллара в начале торгов снизился до 66,66 рубля, евро — до 69,93 рубля