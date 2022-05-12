https://ria.ru/20220512/krizis-1788115114.html

Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни

Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни - РИА Новости, 12.05.2022

Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни

Британцы столкнулись со значительным ростом бытовых расходов, и ситуация продолжает ухудшаться, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:04

2022-05-12T14:04

2022-05-12T15:08

цены на нефть

украина

москва

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британцы столкнулись со значительным ростом бытовых расходов, и ситуация продолжает ухудшаться, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование благотворительной организации StepChange.Так, Банк Англии предупредил об угрозе рецессии в экономике. По его прогнозам, инфляция в стране может достигнуть десяти процентов к концу года, что станет максимальным показателем за последние 40 лет. Отмечается, что в этот же период произойдет значительное повышение цен на энергоносители.В итоге, по оценкам Национального института экономических и социальных исследований, каждая двадцатая семья в Великобритании столкнется с небывалым подорожанием продуктов питания и энергии, что приведет к преобладанию расходов над доходами.Как показал опрос компании Britain Thinks, более 90 процентов британцев беспокоятся из-за последствий такого стремительного роста цен.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.

https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, украина, москва, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, экономика