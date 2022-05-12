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Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни - РИА Новости, 12.05.2022
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Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни
Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни - РИА Новости, 12.05.2022
Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни
Британцы столкнулись со значительным ростом бытовых расходов, и ситуация продолжает ухудшаться, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:04
2022-05-12T15:08
цены на нефть
украина
москва
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британцы столкнулись со значительным ростом бытовых расходов, и ситуация продолжает ухудшаться, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование благотворительной организации StepChange.Так, Банк Англии предупредил об угрозе рецессии в экономике. По его прогнозам, инфляция в стране может достигнуть десяти процентов к концу года, что станет максимальным показателем за последние 40 лет. Отмечается, что в этот же период произойдет значительное повышение цен на энергоносители.В итоге, по оценкам Национального института экономических и социальных исследований, каждая двадцатая семья в Великобритании столкнется с небывалым подорожанием продуктов питания и энергии, что приведет к преобладанию расходов над доходами.Как показал опрос компании Britain Thinks, более 90 процентов британцев беспокоятся из-за последствий такого стремительного роста цен.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
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цены на нефть, украина, москва, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, экономика
14:04 12.05.2022 (обновлено: 15:08 12.05.2022)
 
Sky News: Британию поразил кризис стоимости жизни

Sky News: кризис стоимости жизни из-за цен на топливо стал главной проблемой для Британии

© AFP 2022 / Justin TallisПрилавок с фруктами и овощами в Лондоне. 12 мая 2022 года
Прилавок с фруктами и овощами в Лондоне. 12 мая 2022 года - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis
Прилавок с фруктами и овощами в Лондоне. 12 мая 2022 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британцы столкнулись со значительным ростом бытовых расходов, и ситуация продолжает ухудшаться, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование благотворительной организации StepChange.
"Британским семьям посоветовали привести свои финансы в порядок из-за кризиса стоимости жизни, который стал главной проблемой для всех жителей Соединенного Королевства", — говорится в статье.
Так, Банк Англии предупредил об угрозе рецессии в экономике. По его прогнозам, инфляция в стране может достигнуть десяти процентов к концу года, что станет максимальным показателем за последние 40 лет. Отмечается, что в этот же период произойдет значительное повышение цен на энергоносители.
В итоге, по оценкам Национального института экономических и социальных исследований, каждая двадцатая семья в Великобритании столкнется с небывалым подорожанием продуктов питания и энергии, что приведет к преобладанию расходов над доходами.
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Как показал опрос компании Britain Thinks, более 90 процентов британцев беспокоятся из-за последствий такого стремительного роста цен.

"Половина респондентов вынуждены меньше ездить на автомобиле или экономить газ и электричество дома", — следует из результатов исследования.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.
Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
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