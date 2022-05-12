https://ria.ru/20220512/kovid-1788231620.html

США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР

США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР - РИА Новости, 12.05.2022

США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР

США не планируют напрямую делиться с Северной Кореей вакцинами от коронавируса, но поддерживают международные программы оказания гуманитарной помощи этой... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T23:59

2022-05-12T23:59

2022-05-12T23:59

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США не планируют напрямую делиться с Северной Кореей вакцинами от коронавируса, но поддерживают международные программы оказания гуманитарной помощи этой стране, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.КНДР ранее сообщила о первом случае заражения COVID-19 с начала глобальной пандемии."У США сейчас нет планов делиться вакцинами с КНДР. Мы продолжаем поддерживать международные усилия, направленные на предоставление критической гуманитарной помощи самым уязвимым северокорейцам", - сказала Псаки.Она выразила сожаление в связи с тем, что северокорейские власти неоднократно отказывалась от поставок коронавирусных вакцин по линии международной программы COVAX.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса и приказал правительству "идеально" работать над пресечением распространения болезни.

https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788083771.html

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в мире, ким чен ын, сша