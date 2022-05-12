https://ria.ru/20220512/kosovo-1788082992.html

Вучич созвал Совбез Сербии из-за заявки Косово на членство в Совете Европы

Вучич созвал Совбез Сербии из-за заявки Косово на членство в Совете Европы - РИА Новости, 12.05.2022

Вучич созвал Совбез Сербии из-за заявки Косово на членство в Совете Европы

Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:07

2022-05-12T12:07

2022-05-12T12:31

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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы.Вучич в среду был в Брюсселе на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС. Днем он провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи, а вечером участвовал в рабочем ужине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем наряду с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, премьером Албании Эди Рамой, президентом Черногории Мило Джукановичем, премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и "главой МИД" самопровозглашенного Косово Доникой Гервала, которая заявила о намерении подать заявку на членство в Совете Европы."Пять минут назад Гервала передала официальную заявку на вступление так называемого Косово в Совет Европы. Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело - не впадать в ненависть", - заявил Вучич журналистам на автомобильной выставке в четверг в Белграде."В связи с этим я назначил заседание Совета нацбезопасности завтра в 11.00 (12.00 мск). В ближайшие недели сделаем все, чтобы показать, что можем бороться, сделать все для нашей страны", - указал сербский лидер.Накануне он заявил, что заявка косовоалбанских властей в Приштине на членство в Совете Европы является нарушением не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244.

https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html

https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

косово, в мире, совет европы, александр вучич, сербия