12:07 12.05.2022 (обновлено: 12:31 12.05.2022)
Вучич созвал Совбез Сербии из-за заявки Косово на членство в Совете Европы
Вучич созвал Совбез Сербии на пятницу из-за заявки Косово на членство в Совете Европы
Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы.
Вучич в среду был в Брюсселе на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС. Днем он провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи, а вечером участвовал в рабочем ужине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем наряду с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, премьером Албании Эди Рамой, президентом Черногории Мило Джукановичем, премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и "главой МИД" самопровозглашенного Косово Доникой Гервала, которая заявила о намерении подать заявку на членство в Совете Европы.
"Пять минут назад Гервала передала официальную заявку на вступление так называемого Косово в Совет Европы. Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело - не впадать в ненависть", - заявил Вучич журналистам на автомобильной выставке в четверг в Белграде.
"В связи с этим я назначил заседание Совета нацбезопасности завтра в 11.00 (12.00 мск). В ближайшие недели сделаем все, чтобы показать, что можем бороться, сделать все для нашей страны", - указал сербский лидер.
Накануне он заявил, что заявка косовоалбанских властей в Приштине на членство в Совете Европы является нарушением не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244.
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