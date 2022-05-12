https://ria.ru/20220512/kosovo-1788021836.html

Косово подаст заявку на членство в Совете Европы, заявил Вучич

Косово подаст заявку на членство в Совете Европы, заявил Вучич - РИА Новости, 12.05.2022

Косово подаст заявку на членство в Совете Европы, заявил Вучич

Власти самопровозглашенной республики Косово в четверг подадут заявку на членство в Совете Европы, рассказал сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T00:03

2022-05-12T00:03

2022-05-12T09:06

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сербия

жозеп боррель

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брюссель

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 12 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово в четверг подадут заявку на членство в Совете Европы, рассказал сербский президент Александр Вучич.Вучич в среду находится в Брюсселе на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС. Днем он провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи. Вечером участвовал в рабочем ужине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем наряду с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, премьером Албании Эди Рамой, президентом Черногории Мило Джукановичем, премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и "главой МИД" самопровозглашенной республики Косово Доникой Гервала."Сегодня вечером на встрече госпожа Гервала подтвердила, что они завтра подадут заявку на членство так называемого Косово в Совете Европы. Это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244", — заявил Вучич журналистам после рабочего ужина.

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