https://ria.ru/20220512/kosovo-1788021836.html
Косово подаст заявку на членство в Совете Европы, заявил Вучич
Косово подаст заявку на членство в Совете Европы, заявил Вучич - РИА Новости, 12.05.2022
Косово подаст заявку на членство в Совете Европы, заявил Вучич
Власти самопровозглашенной республики Косово в четверг подадут заявку на членство в Совете Европы, рассказал сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:03
2022-05-12T00:03
2022-05-12T09:06
в мире
косово
сербия
жозеп боррель
милорад додик
эди рама
брюссель
босния и герцеговина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg
БЕЛГРАД, 12 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово в четверг подадут заявку на членство в Совете Европы, рассказал сербский президент Александр Вучич.Вучич в среду находится в Брюсселе на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством ЕС. Днем он провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи. Вечером участвовал в рабочем ужине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем наряду с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, премьером Албании Эди Рамой, президентом Черногории Мило Джукановичем, премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и "главой МИД" самопровозглашенной республики Косово Доникой Гервала."Сегодня вечером на встрече госпожа Гервала подтвердила, что они завтра подадут заявку на членство так называемого Косово в Совете Европы. Это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244", — заявил Вучич журналистам после рабочего ужина.
косово
сербия
брюссель
босния и герцеговина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_dd9d16a5a2f01a63c0e586621f9fe4b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, жозеп боррель, милорад додик, эди рама, брюссель, босния и герцеговина, евросоюз, совет европы, совет безопасности оон, александр вучич
00:03 12.05.2022 (обновлено: 09:06 12.05.2022)
Косово подаст заявку на членство в Совете Европы, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич: Косово подаст заявку на членство в Совете Европы