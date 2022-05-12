https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788083771.html
Байден заявил о миллионе смертей от COVID-19 в США
Байден заявил о миллионе смертей от COVID-19 в США - РИА Новости, 12.05.2022
Байден заявил о миллионе смертей от COVID-19 в США
Президент США Джо Байден сообщил, что миллион американцев скончались от коронавируса, заявление президента опубликовал Белый дом. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:11
2022-05-12T12:11
2022-05-12T12:22
распространение коронавируса
сша
в мире
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что миллион американцев скончались от коронавируса, заявление президента опубликовал Белый дом."Сегодня мы отмечаем трагическую веху: COVID-19 унес жизни одного миллиона американцев. Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них - невосполнимая потеря", - заявил Байден.При этом по данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США пока зафиксировано 998 997 смертей от коронавируса.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джо байден, коронавирус covid-19
12:11 12.05.2022 (обновлено: 12:22 12.05.2022)
Байден заявил о миллионе смертей от COVID-19 в США
Президент США Байден оценил потери страны от COVID-19 в миллион человек