https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788083771.html

Байден заявил о миллионе смертей от COVID-19 в США

Байден заявил о миллионе смертей от COVID-19 в США - РИА Новости, 12.05.2022

Байден заявил о миллионе смертей от COVID-19 в США

Президент США Джо Байден сообщил, что миллион американцев скончались от коронавируса, заявление президента опубликовал Белый дом. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:11

2022-05-12T12:11

2022-05-12T12:22

распространение коронавируса

сша

в мире

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что миллион американцев скончались от коронавируса, заявление президента опубликовал Белый дом."Сегодня мы отмечаем трагическую веху: COVID-19 унес жизни одного миллиона американцев. Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них - невосполнимая потеря", - заявил Байден.При этом по данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США пока зафиксировано 998 997 смертей от коронавируса.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, джо байден, коронавирус covid-19