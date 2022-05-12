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Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 12.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788079245.html
Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 12.05.2022
Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение, пока официальных запросов не было, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:53
2022-05-12T11:53
распространение коронавируса
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кндр (северная корея)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение, пока официальных запросов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Пока официальных запросов от КНДР не поступало, но Роспотребнадзор в случае такого обращения готов предоставить помощь корейской стороне", - говорится в сообщении.У Роспотребнадзора уже есть опыт взаимодействия с КНДР – в 2020 году КНДР стала одной из первых стран, куда в феврале были направлены российские тест-системы, отметили в пресс-службе.Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел", впервые с начала пандемии в Северной Корее были обнаружены зараженные коронавирусом, у них подтвержден штамм "омикрон".
https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788061276.html
россия
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кндр (северная корея), коронавирус covid-19
11:53 12.05.2022
 
Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор готов помочь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение, пока официальных запросов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Пока официальных запросов от КНДР не поступало, но Роспотребнадзор в случае такого обращения готов предоставить помощь корейской стороне", - говорится в сообщении.
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У Роспотребнадзора уже есть опыт взаимодействия с КНДР – в 2020 году КНДР стала одной из первых стран, куда в феврале были направлены российские тест-системы, отметили в пресс-службе.
Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел", впервые с начала пандемии в Северной Корее были обнаружены зараженные коронавирусом, у них подтвержден штамм "омикрон".
 
Распространение коронавирусаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КНДР (Северная Корея)Коронавирус COVID-19
 
 
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