https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788079245.html
Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 12.05.2022
Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение, пока официальных запросов не было, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:53
2022-05-12T11:53
2022-05-12T11:53
распространение коронавируса
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кндр (северная корея)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение, пока официальных запросов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Пока официальных запросов от КНДР не поступало, но Роспотребнадзор в случае такого обращения готов предоставить помощь корейской стороне", - говорится в сообщении.У Роспотребнадзора уже есть опыт взаимодействия с КНДР – в 2020 году КНДР стала одной из первых стран, куда в феврале были направлены российские тест-системы, отметили в пресс-службе.Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел", впервые с начала пандемии в Северной Корее были обнаружены зараженные коронавирусом, у них подтвержден штамм "омикрон".
https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788061276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кндр (северная корея), коронавирус covid-19
Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор готов помочь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение