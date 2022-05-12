https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788079245.html

Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 12.05.2022

Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение, пока официальных запросов не было, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:53

2022-05-12T11:53

2022-05-12T11:53

распространение коронавируса

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

кндр (северная корея)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение, пока официальных запросов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Пока официальных запросов от КНДР не поступало, но Роспотребнадзор в случае такого обращения готов предоставить помощь корейской стороне", - говорится в сообщении.У Роспотребнадзора уже есть опыт взаимодействия с КНДР – в 2020 году КНДР стала одной из первых стран, куда в феврале были направлены российские тест-системы, отметили в пресс-службе.Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел", впервые с начала пандемии в Северной Корее были обнаружены зараженные коронавирусом, у них подтвержден штамм "омикрон".

https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788061276.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кндр (северная корея), коронавирус covid-19