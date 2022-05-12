https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788075699.html
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 12.05.2022
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 26 человек, сообщает в четверг портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:38
2022-05-12T11:38
2022-05-12T11:38
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 26 человек, сообщает в четверг портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 51 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье выявили 26 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли три человека