https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788074277.html

В России за сутки госпитализировали 3353 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3353 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022

В России за сутки госпитализировали 3353 заболевших COVID-19

Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 3,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 111 человек, сообщили... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:33

2022-05-12T11:33

2022-05-12T11:33

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 3,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 12 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 353 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 196,2%", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 930 человек, или на 37,4% больше по сравнению с 11 мая.Рост числа госпитализаций отмечен в 73 регионах, снижение - в семи, ситуация не изменилась в пяти регионах."Выявлено 4 065 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 111 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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