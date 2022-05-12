В России за сутки госпитализировали 3353 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4065 случаев COVID-19, выздоровели 6930, умерли 111 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 3,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 12 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 353 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 196,2%", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 930 человек, или на 37,4% больше по сравнению с 11 мая.
Рост числа госпитализаций отмечен в 73 регионах, снижение - в семи, ситуация не изменилась в пяти регионах.
"Выявлено 4 065 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 111 человек", - говорится в сообщении.
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