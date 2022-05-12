https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788043336.html

Global Times раскритиковала главу ВОЗ за слова о политике Китая по COVID-19

Global Times раскритиковала главу ВОЗ за слова о политике Китая по COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022

Global Times раскритиковала главу ВОЗ за слова о политике Китая по COVID-19

Отказ Пекина от политики "нулевой терпимости" к COVID привел бы к шокирующим показателям смертности, поэтому КНР, исходя из собственных национальных... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:03

2022-05-12T09:03

2022-05-12T09:03

распространение коронавируса

в мире

тедрос адханом гебрейесус

китай

пекин

шанхай

воз

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Отказ Пекина от политики "нулевой терпимости" к COVID привел бы к шокирующим показателям смертности, поэтому КНР, исходя из собственных национальных особенностей и условий, продолжает ее реализовывать, пишет китайская государственная газета Global Times, комментируя критику ВОЗ.Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя политику "нулевой терпимости" Китая в отношении коронавирусной инфекции, заявил, что, учитывая поведение вируса на данном этапе и имеющиеся способы борьбы с ним, китайский подход нерационален и его следует изменить.Авторы редакционной статьи в Global Times отмечают, что в настоящее время в мире существуют противоречивые мнения о ситуации с коронавирусом, равно как и о мерах профилактики и контроля за заболеванием. С одной стороны, ВОЗ и эксперты в области здравоохранения многих стран неоднократно предупреждали, что ситуация в сфере глобальной борьбы с пандемией не оптимистична и опрометчивый отказ от жестких противоэпидемиологических мер может привести к повторному всплеску эпидемии. С другой стороны, некоторые тычут пальцем на китайскую стратегию "нулевой терпимости" в борьбе с COVID-19, заявляя, что она нежизнеспособна, и призывая Китай как можно скорее изменить политику.В статье подчеркивается, что появление разных мнений в различных странах неудивительно, учитывая всеобщую усталость от пандемии, но суть заключается в том, чтобы действовать в соответствии с актуальной ситуацией в каждой отдельной стране, принимать ответственные меры и не вносить новый хаос в глобальную борьбу с эпидемией.Как всем известно, указали авторы статьи, с начала пандемии многие западные политики и организации пытаются превратить этот научный вопрос в борьбу между Востоком и Западом и хотят сделать Китай "проигравшей стороной". Отмечается, что они и ранее заявляли о хаосе в китайской противоэпидемиологической политике, однако после многочисленных смертей в их собственных странах, начали сваливать ответственность на других.По оценкам ВОЗ, указывает газета, общее число погибших из-за причин, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19, что называют "избыточной смертностью", в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило примерно 14,9 миллиона человек, что значительно превышает официальный показатель смертей, зарегистрированных во всех странах мира.Подчеркивается, что Китай – государство с большим населением, которое характеризуется стареющим населением, несбалансированным региональным развитием, недостаточными медицинскими ресурсами."Если бы Китай не реализовал стратегию "zero-COVID", то число погибших было бы еще более шокирующим. Последние исследования ученых из Китая и США также показывают, что, если бы Китай опрометчиво отказался от стратегии "zero-COVID", от вируса умерли бы более 1,5 миллиона человек", - указано в статье.Отмечается, что с точки зрения спасения жизней людей значение китайской политики "нулевой терпимости" к коронавирусу неоценимо.Помимо прочего, указывают авторы статьи, придерживаясь политики "нулевой терпимости" к болезни, Китай эффективно координирует борьбу с пандемией и социально-экономическое развитие, страна стала единственной крупной экономикой мира в 2020 году, кто смог сохранить положительный экономический рост, КНР также внесла важный вклад в поддержание стабильности и безопасности глобальных цепочек производства и поставок.Газета отмечает, что из-за распространения "омикрона" пандемия далека от завершения и в таких условиях приверженность Китая политике "нулевой терпимости" к COVID-19 является наиболее ответственным способом предотвращения и контроля глобальной пандемии.Авторы статьи отметили, что тех, кто игнорирует жизни людей у себя в стране и обвиняет другие государства, следует осудить, а их мнение поставить под сомнение.Китайские власти с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, на карантин закрываются целые районы и даже города, а все, у кого тест показывает положительный результат, даже бессимптомные носители, помещаются в централизованный карантин на неопределенный срок.К примеру, Шанхай с 28 марта официальной находится в локдауне, большинство жителей 25-миллионного мегаполиса до сих пор не знают, когда смогут выйти из дома. Во вторник там полностью прекратил работу метрополитен, наблюдаются перебои с поставками продовольствия в дома, бизнес, в том числе международный, несет убытки.Пекин также входит в число городов, где введены противоэпидемиологические меры, хотя и не такие строгие, как в Шанхае. В столице с начала мая прошли уже несколько раундов всеобщего ПЦР-тестирования, предприятия общественного питания работают только на вынос и на доставку, в общественные места можно войти только с 48-часовым ПЦР-тестов, все жители горда должны раз в неделю обязательно тестироваться, иначе нельзя будет воспользоваться общественным транспортом. В районе Чаоян всеобщее тестирование проходит практически на ежедневной основе.За минувшие сутки в Китае было выявлено 237 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 144 в Шанхае, 35 – в Пекине. Также выявлено 1680 бессимптомных носителей. Всего за время пандемии в Китае зарегистрировано 220 958 случаев заражения COVID, из них 5 203 человека скончались.

https://ria.ru/20220315/tszilin-1778223135.html

https://ria.ru/20220211/testy-1772261981.html

https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771054485.html

https://ria.ru/20220315/kitay-1778193302.html

китай

пекин

шанхай

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, тедрос адханом гебрейесус, китай, пекин, шанхай, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы