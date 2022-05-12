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Россия готова открыть новые коридоры на Украине для эвакуации гражданских - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/koridory-1788222162.html
Россия готова открыть новые коридоры на Украине для эвакуации гражданских
Россия готова открыть новые коридоры на Украине для эвакуации гражданских - РИА Новости, 12.05.2022
Россия готова открыть новые коридоры на Украине для эвакуации гражданских
Россия по-прежнему готова открывать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов проведения спецоперации на Украине, РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T22:28
2022-05-12T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мизинцев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия по-прежнему готова открывать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов проведения спецоперации на Украине, ЛНР и ДНР, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что российская сторона продолжает эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов ЛНР, ДНР и районов, контролируемых Украиной. Ежедневно с 10.00 мск российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России."Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств. На всех, согласованных с украинской стороной маршрутах, Вооруженные силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают "режим тишины". Информация о функционировании гуманитарных коридоров ежедневно доводится официальному Киеву, ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста и публикуется в бюллетене Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию", - сообщил Мизинцев.Более 100 заявок на эвакуацию в Россию, а также на территорию ДНР и ДНР пришли от украинских мирных жителей, блокированных киевским режимом, сообщил Михаил Мизинцев.Он напомнил, что украинская сторона по-прежнему абсурдно и цинично утверждает, что российская сторона блокирует выход мирных жителей из подконтрольных российским войскам городов. По оценке Минобороны, именно киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан: боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы."Только за прошедшие сутки на горячую линию межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации от украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сказал Мизинцев.По его словам, всего в базе данных 2 755 455 таких обращений. "За этими цифрами стоят судьбы конкретных людей, жизни их родных и близких из 2 135 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мизинцев, оон, обсе
22:28 12.05.2022 (обновлено: 22:29 12.05.2022)
 
Россия готова открыть новые коридоры на Украине для эвакуации гражданских

Россия готова открыть новые гуманитарные коридоры на Украине для эвакуации мирных жителей

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия по-прежнему готова открывать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов проведения спецоперации на Украине, ЛНР и ДНР, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что российская сторона продолжает эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов ЛНР, ДНР и районов, контролируемых Украиной. Ежедневно с 10.00 мск российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.
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"Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств. На всех, согласованных с украинской стороной маршрутах, Вооруженные силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают "режим тишины". Информация о функционировании гуманитарных коридоров ежедневно доводится официальному Киеву, ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста и публикуется в бюллетене Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию", - сообщил Мизинцев.
Более 100 заявок на эвакуацию в Россию, а также на территорию ДНР и ДНР пришли от украинских мирных жителей, блокированных киевским режимом, сообщил Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что украинская сторона по-прежнему абсурдно и цинично утверждает, что российская сторона блокирует выход мирных жителей из подконтрольных российским войскам городов. По оценке Минобороны, именно киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан: боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы.
"Только за прошедшие сутки на горячую линию межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации от украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сказал Мизинцев.
По его словам, всего в базе данных 2 755 455 таких обращений. "За этими цифрами стоят судьбы конкретных людей, жизни их родных и близких из 2 135 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевООНОБСЕ
 
 
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