Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/kompanii-1788097426.html
В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада
В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада - РИА Новости, 12.05.2022
В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада
Иностранные компании, попавшие под ответные меры РФ на санкции Запада, больше не могут взаимодействовать с ней в газовой сфере, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:55
2022-05-12T12:56
экономика
россия
санкции
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Иностранные компании, попавшие под ответные меры РФ на санкции Запада, больше не могут взаимодействовать с ней в газовой сфере, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании - они являются действительными или бывшими дочерними структурами "Газпрома", в отношении которых применяются специальные экономические меры, в их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал-Европа."Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями никаких не будет взаимоотношений, они просто запрещены", - заявил Песков, отвечая на вопрос, могут ли санкции в отношении перечисленных компаний отразиться на поставках газа в Европу и значит ли это, что поставки газа автоматически прекратятся, если эти компании не зарегистрируют новые подразделения, на которые будут перезаключены контракты.Отвечая на вопрос, как данные меры отразятся на поставках газа этим компаниям, Песков отметил, что эти компании "больше не могут участвовать в процессе"."В процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости. Но за деталями нужно обращаться в "Газпром", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220511/perechen-1787991589.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff61ceb76f0fcdbde4f8838159e12206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкции, дмитрий песков
12:55 12.05.2022 (обновлено: 12:56 12.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада

Песков: попавшие под ответные меры на санкции компании не смогут поставлять газ из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Иностранные компании, попавшие под ответные меры РФ на санкции Запада, больше не могут взаимодействовать с ней в газовой сфере, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании - они являются действительными или бывшими дочерними структурами "Газпрома", в отношении которых применяются специальные экономические меры, в их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал-Европа.
"Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями никаких не будет взаимоотношений, они просто запрещены", - заявил Песков, отвечая на вопрос, могут ли санкции в отношении перечисленных компаний отразиться на поставках газа в Европу и значит ли это, что поставки газа автоматически прекратятся, если эти компании не зарегистрируют новые подразделения, на которые будут перезаключены контракты.
Отвечая на вопрос, как данные меры отразятся на поставках газа этим компаниям, Песков отметил, что эти компании "больше не могут участвовать в процессе".
"В процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости. Но за деталями нужно обращаться в "Газпром", - отметил Песков.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 19:50
Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции
 
ЭкономикаРоссияСанкцииДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала