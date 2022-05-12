https://ria.ru/20220512/kompanii-1788097426.html

В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада

В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада - РИА Новости, 12.05.2022

В Кремле прокомментировали введение ответных мер на санкции Запада

Иностранные компании, попавшие под ответные меры РФ на санкции Запада, больше не могут взаимодействовать с ней в газовой сфере, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:55

2022-05-12T12:55

2022-05-12T12:56

экономика

россия

санкции

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Иностранные компании, попавшие под ответные меры РФ на санкции Запада, больше не могут взаимодействовать с ней в газовой сфере, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании - они являются действительными или бывшими дочерними структурами "Газпрома", в отношении которых применяются специальные экономические меры, в их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал-Европа."Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями никаких не будет взаимоотношений, они просто запрещены", - заявил Песков, отвечая на вопрос, могут ли санкции в отношении перечисленных компаний отразиться на поставках газа в Европу и значит ли это, что поставки газа автоматически прекратятся, если эти компании не зарегистрируют новые подразделения, на которые будут перезаключены контракты.Отвечая на вопрос, как данные меры отразятся на поставках газа этим компаниям, Песков отметил, что эти компании "больше не могут участвовать в процессе"."В процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости. Но за деталями нужно обращаться в "Газпром", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220511/perechen-1787991589.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, дмитрий песков