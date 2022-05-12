https://ria.ru/20220512/knigi-1788080003.html
Назначен новый директор литературной премии "Большая книга"
Назначен новый директор литературной премии "Большая книга" - РИА Новости, 12.05.2022
Назначен новый директор литературной премии "Большая книга"
Татьяна Восковская стала новым директором "Центра поддержки отечественной словесности", среди проектов которого литературная премия "Большая книга" сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:00
2022-05-12T14:00
2022-05-12T14:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Татьяна Восковская стала новым директором "Центра поддержки отечественной словесности", среди проектов которого литературная премия "Большая книга" сообщает пресс-служба организации. Также среди проектов некоммерческого партнерства литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина и всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру".Он также выразил благодарность бывшему директору Георгию Урушадзе за многолетнее плодотворное сотрудничество."Я уже приступила к подготовке очередных мероприятий Центра: 18 мая в онлайн формате состоится объявление членов жюри шестого сезона премии "Лицей" и короткого списка соискателей. 2 июня на традиционном литературном обеде будут названы писатели и произведения, вошедшие в короткий список "Большой книги". 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", на торжественной церемонии будут награждены лауреаты премии "Лицей" 2022 года", — рассказала Восковская.Татьяна Восковская окончила Государственный литературный институт им. А.М. Горького (семинар критики). В 2005 – 2017 годах была автором и руководителем международного литературного конкурса "Русская Премия". С 2010 года – начальник управления специальных и международных проектов Президентского центра Б.Н. Ельцина. Также Восковская — координатор премии "Читай Россию" за лучший перевод произведений русской литературы на языки мира.
https://ria.ru/20220419/kniga-1784343552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, большая книга
Назначен новый директор литературной премии "Большая книга"
Татьяна Восковская стала новым директором премий "Большая книга", "Лицей" и "Книгуру"
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Татьяна Восковская стала новым директором "Центра поддержки отечественной словесности", среди проектов которого литературная премия "Большая книга" сообщает пресс-служба организации.
Также среди проектов некоммерческого партнерства литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина и всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру".
"Рад сообщить, что теперь ведущими литературными премиями страны будет заниматься опытная и талантливая Татьяна Восковская. Учредители и попечители Центра единогласно одобрили это назначение", — заявил Владимир Григорьев, председатель совета "Центра поддержки отечественной словесности".
Он также выразил благодарность бывшему директору Георгию Урушадзе за многолетнее плодотворное сотрудничество.
"Я уже приступила к подготовке очередных мероприятий Центра: 18 мая в онлайн формате состоится объявление членов жюри шестого сезона премии "Лицей" и короткого списка соискателей. 2 июня на традиционном литературном обеде будут названы писатели и произведения, вошедшие в короткий список "Большой книги". 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", на торжественной церемонии будут награждены лауреаты премии "Лицей" 2022 года", — рассказала Восковская.
Татьяна Восковская окончила Государственный литературный институт им. А.М. Горького (семинар критики). В 2005 – 2017 годах была автором и руководителем международного литературного конкурса "Русская Премия". С 2010 года – начальник управления специальных и международных проектов Президентского центра Б.Н. Ельцина. Также Восковская — координатор премии "Читай Россию" за лучший перевод произведений русской литературы на языки мира.