https://ria.ru/20220512/kndr-1788110338.html
КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, заявили в Сеуле
КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, заявили в Сеуле - РИА Новости, 12.05.2022
КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, заявили в Сеуле
КНДР произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Восточного моря, сообщил журналистам в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:46
2022-05-12T13:46
2022-05-12T13:46
в мире
японское море
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
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СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. КНДР произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Восточного моря, сообщил журналистам в сообщении Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Наши военные сегодня, 12 мая, около 18.29 (12.29 мск) зафиксировали три пуска Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали пока не сообщаются. Южнокорейская армия в тесном сотрудничестве с США сохраняет готовность и усиливает наблюдение за КНДР.Это уже 16-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР 7 мая пустила баллистическую ракету малой дальности, предположительно ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
https://ria.ru/20220511/kndr-1788024344.html
японское море
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сша
КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, заявили в Сеуле
Южнокорейские военные: КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности