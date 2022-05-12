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Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей - РИА Новости, 12.05.2022
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Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей
Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей - РИА Новости, 12.05.2022
Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей
Количество обращений в медицинские организации тех, кто пострадал от укусов клещей, в этом году на 10% превышает среднемноголетние значения, сообщила... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:43
2022-05-12T18:43
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество обращений в медицинские организации тех, кто пострадал от укусов клещей, в этом году на 10% превышает среднемноголетние значения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.У двух человек был диагностирован клещевой вирусный энцефалит, в ряде регионов - Ростовской и Саратовской областях, Красноярском и Пермском краях, Республике Алтай и Туве зарегистрированы случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом, уточнили в ведомстве.Чаще всего обращаются к медикам после укусов клещей в Свердловской области, Алтайском крае, Кемеровской, Тюменской, Томской и Иркутской областях и Приморском крае, отметили в ведомстве.Самой эффективной мерой защиты от вирусного энцефалита, передающегося через клещей, являются профилактические прививки. По состоянию на первую неделю мая в регионах привиты 1,67 миллиона человек, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
18:43 12.05.2022
 
Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей

Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей в 2022 году

© Pixabay / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Pixabay / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество обращений в медицинские организации тех, кто пострадал от укусов клещей, в этом году на 10% превышает среднемноголетние значения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на первую неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 29694 пострадавших от укусов клещей, среди них 9644 детей. Количество обращений в медицинские организации на 10% превышает среднемноголетние значения", - говорится в сообщении.
У двух человек был диагностирован клещевой вирусный энцефалит, в ряде регионов - Ростовской и Саратовской областях, Красноярском и Пермском краях, Республике Алтай и Туве зарегистрированы случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом, уточнили в ведомстве.
Чаще всего обращаются к медикам после укусов клещей в Свердловской области, Алтайском крае, Кемеровской, Тюменской, Томской и Иркутской областях и Приморском крае, отметили в ведомстве.
Самой эффективной мерой защиты от вирусного энцефалита, передающегося через клещей, являются профилактические прививки. По состоянию на первую неделю мая в регионах привиты 1,67 миллиона человек, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Объявление на дереве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 02:54
В МЧС рассказали о самых опасных в России клещах
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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