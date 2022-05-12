https://ria.ru/20220512/kleschi-1788194405.html

Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей

Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей - РИА Новости, 12.05.2022

Роспотребнадзор заявил о росте обращений к медикам из-за укусов клещей

Количество обращений в медицинские организации тех, кто пострадал от укусов клещей, в этом году на 10% превышает среднемноголетние значения, сообщила... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:43

2022-05-12T18:43

2022-05-12T18:43

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733289902_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7b93607837af0ab21cea5cb4e224839e.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество обращений в медицинские организации тех, кто пострадал от укусов клещей, в этом году на 10% превышает среднемноголетние значения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.У двух человек был диагностирован клещевой вирусный энцефалит, в ряде регионов - Ростовской и Саратовской областях, Красноярском и Пермском краях, Республике Алтай и Туве зарегистрированы случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом, уточнили в ведомстве.Чаще всего обращаются к медикам после укусов клещей в Свердловской области, Алтайском крае, Кемеровской, Тюменской, Томской и Иркутской областях и Приморском крае, отметили в ведомстве.Самой эффективной мерой защиты от вирусного энцефалита, передающегося через клещей, являются профилактические прививки. По состоянию на первую неделю мая в регионах привиты 1,67 миллиона человек, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220502/klesch-1786508556.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия