https://ria.ru/20220512/kleschi-1788156583.html

В Роспотребнадзоре сообщили о растущей активности клещей

В Роспотребнадзоре сообщили о растущей активности клещей - РИА Новости, 12.05.2022

В Роспотребнадзоре сообщили о растущей активности клещей

Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов сообщил, что клещи активизируются и наступил самый... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:22

2022-05-12T16:22

2022-05-12T16:22

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов сообщил, что клещи активизируются и наступил самый пик, стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили."На данный момент, сказать, стало ли клещей больше или меньше, дать такую оценку по России не представляется возможным, потому что в каждом регионе численность клещей может меняться и варьировать по-своему и отличаться от соседних регионов. Этот сезон идет уже прямо сейчас, и для того, чтобы получить надёжные оценки, нужно проводить исследование, учёт...В любом случае, сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются и начинают подстерегать своих прокормителей. Сейчас самый пик, и стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили, сейчас стоит быть внимательнее на природе", - сказал Макенов на пресс-конференции.Старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт отметила, что ежегодное число обращений в медицинские организации остаётся прежним.Активность клещей растет год от года, в этом году в медорганизации обратились более 13 тысяч человек, пострадавших от укусов насекомых, у двух выявлен клещевой энцефалит, ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом, рекомендуется носить одежду, препятствующую заползанию клещей, и использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220507/entsefalit-1787339765.html

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Простые советы о том, как уберечься от клещей. Видеоинструкция Предельная внимательность - главное оружие в борьбе с клещами. В сезон клещевой активности поход в лес требует серьезной подготовки. Как уберечь себя от укусов, смотрите на видео. 2022-05-12T16:22 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)