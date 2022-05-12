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В Роспотребнадзоре сообщили о растущей активности клещей - РИА Новости, 12.05.2022
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В Роспотребнадзоре сообщили о растущей активности клещей
В Роспотребнадзоре сообщили о растущей активности клещей - РИА Новости, 12.05.2022
В Роспотребнадзоре сообщили о растущей активности клещей
Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов сообщил, что клещи активизируются и наступил самый... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:22
2022-05-12T16:22
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов сообщил, что клещи активизируются и наступил самый пик, стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили."На данный момент, сказать, стало ли клещей больше или меньше, дать такую оценку по России не представляется возможным, потому что в каждом регионе численность клещей может меняться и варьировать по-своему и отличаться от соседних регионов. Этот сезон идет уже прямо сейчас, и для того, чтобы получить надёжные оценки, нужно проводить исследование, учёт...В любом случае, сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются и начинают подстерегать своих прокормителей. Сейчас самый пик, и стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили, сейчас стоит быть внимательнее на природе", - сказал Макенов на пресс-конференции.Старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт отметила, что ежегодное число обращений в медицинские организации остаётся прежним.Активность клещей растет год от года, в этом году в медорганизации обратились более 13 тысяч человек, пострадавших от укусов насекомых, у двух выявлен клещевой энцефалит, ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом, рекомендуется носить одежду, препятствующую заползанию клещей, и использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, отметили в ведомстве.
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Простые советы о том, как уберечься от клещей. Видеоинструкция
Предельная внимательность - главное оружие в борьбе с клещами. В сезон клещевой активности поход в лес требует серьезной подготовки. Как уберечь себя от укусов, смотрите на видео.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:22 12.05.2022
 
В Роспотребнадзоре сообщили о растущей активности клещей

В Роспотребнадзоре сообщили о пике активности клещей

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Клещи в пробирке в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов сообщил, что клещи активизируются и наступил самый пик, стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили.
"На данный момент, сказать, стало ли клещей больше или меньше, дать такую оценку по России не представляется возможным, потому что в каждом регионе численность клещей может меняться и варьировать по-своему и отличаться от соседних регионов. Этот сезон идет уже прямо сейчас, и для того, чтобы получить надёжные оценки, нужно проводить исследование, учёт...
Подготовка клещей для анализа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 03:55
В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заразиться клещевым энцефалитом
В любом случае, сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются и начинают подстерегать своих прокормителей. Сейчас самый пик, и стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили, сейчас стоит быть внимательнее на природе", - сказал Макенов на пресс-конференции.
Старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт отметила, что ежегодное число обращений в медицинские организации остаётся прежним.
"Ежегодно обращаются по поводу присасывания клещей в медицинские организации около 400-500 тысяч людей, четверть из них в основном дети. Но и эти цифры не меняются уже много лет. Надеемся, в этом году мы не побьём рекордов", - сказала Германт.
Активность клещей растет год от года, в этом году в медорганизации обратились более 13 тысяч человек, пострадавших от укусов насекомых, у двух выявлен клещевой энцефалит, ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом, рекомендуется носить одежду, препятствующую заползанию клещей, и использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, отметили в ведомстве.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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