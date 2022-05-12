Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая намекнул, за чей счет на самом деле живут США и Европа - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/kitay-1788227725.html
МИД Китая намекнул, за чей счет на самом деле живут США и Европа
МИД Китая намекнул, за чей счет на самом деле живут США и Европа - РИА Новости, 13.05.2022
МИД Китая намекнул, за чей счет на самом деле живут США и Европа
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-12T23:26
2022-05-13T09:27
в мире
африка
южная америка
северная америка
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными Штатами и Евросоюзом."Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации", — подписал пост дипломат.Слова принадлежат американскому политологу левого толка Майклу Паренти.На самом изображении нарисована карта. На ней на месте Южной Америки и Африки вырыты ямы, символизирующие неконтролируемую добычу полезных ископаемых, а на странах Северной Америки и Европы лежат горы монет. Несколько монет видны и на дне опустошенных материков.
https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html
https://ria.ru/20220503/nato-1786671877.html
африка
южная америка
северная америка
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7a4498de3e2dfde70667a8034fc93fab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, южная америка, северная америка, китай
23:26 12.05.2022 (обновлено: 09:27 13.05.2022)
 
МИД Китая намекнул, за чей счет на самом деле живут США и Европа

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил о проблеме экономического неравенства в мире

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными Штатами и Евросоюзом.
"Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации", — подписал пост дипломат.
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 17:36
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО
Слова принадлежат американскому политологу левого толка Майклу Паренти.
На самом изображении нарисована карта. На ней на месте Южной Америки и Африки вырыты ямы, символизирующие неконтролируемую добычу полезных ископаемых, а на странах Северной Америки и Европы лежат горы монет. Несколько монет видны и на дне опустошенных материков.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
3 мая, 17:56
МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток"
 
В миреАфрикаЮжная АмерикаСеверная АмерикаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала