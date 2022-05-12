https://ria.ru/20220512/kitay-1788227725.html

МИД Китая намекнул, за чей счет на самом деле живут США и Европа

МИД Китая намекнул, за чей счет на самом деле живут США и Европа - РИА Новости, 13.05.2022

МИД Китая намекнул, за чей счет на самом деле живут США и Европа

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-12T23:26

2022-05-12T23:26

2022-05-13T09:27

в мире

африка

южная америка

северная америка

китай

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными Штатами и Евросоюзом."Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации", — подписал пост дипломат.Слова принадлежат американскому политологу левого толка Майклу Паренти.На самом изображении нарисована карта. На ней на месте Южной Америки и Африки вырыты ямы, символизирующие неконтролируемую добычу полезных ископаемых, а на странах Северной Америки и Европы лежат горы монет. Несколько монет видны и на дне опустошенных материков.

https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html

https://ria.ru/20220503/nato-1786671877.html

африка

южная америка

северная америка

китай

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, африка, южная америка, северная америка, китай