https://ria.ru/20220512/kiev-1788220809.html

Киев в семи портах удерживает 75 судов из 17 стран

Киев в семи портах удерживает 75 судов из 17 стран - РИА Новости, 12.05.2022

Киев в семи портах удерживает 75 судов из 17 стран

Киев в семи украинских портах держит заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:12

2022-05-12T22:12

2022-05-12T22:12

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Киев в семи украинских портах держит заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.По его словам, Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках, отметил генерал."Киевские власти по-прежнему всячески уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора. При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - добавил Мизинцев.Между тем, отметил он, Российская Федерация принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/peskov-1788220368.html

https://ria.ru/20220512/dnr-1788217449.html

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