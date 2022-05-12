https://ria.ru/20220512/kibervoyna-1788219202.html
России объявили кибервойну, заявил зампред правления Сбербанка
России объявили кибервойну, заявил зампред правления Сбербанка - РИА Новости, 12.05.2022
России объявили кибервойну, заявил зампред правления Сбербанка
России объявлена масштабная кибервойна, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:59
2022-05-12T21:59
2022-05-12T22:43
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. России объявлена масштабная кибервойна, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек", — приводит пресс-служба заявление Кузнецова.Он указал, что с момента начала спецоперации на Украине сам Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и отмечает повышенную активность хакеров, ежедневно фиксируя до нескольких десятков одновременных DDoS-атак."Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящем из более чем 27 тысяч устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка", — также сообщил топ-менеджер.В конце апреля украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что киевские власти организовали 660 кибератак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений. Его заместитель Александр Борняков заявлял в марте, что в попытках взлома участвуют более 300 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, украина, сбербанк россии, технологии, кибербезопасность
21:59 12.05.2022 (обновлено: 22:43 12.05.2022)
России объявили кибервойну, заявил зампред правления Сбербанка
Зампред правления Сбербанка Кузнецов заявил, что России объявили кибервойну
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. России объявлена масштабная кибервойна, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мы считаем, что России
объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек", — приводит пресс-служба заявление Кузнецова.
Он указал, что с момента начала спецоперации на Украине
сам Сбербанк
находится под непрерывными кибератаками и отмечает повышенную активность хакеров, ежедневно фиксируя до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.
"Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящем из более чем 27 тысяч устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка", — также сообщил топ-менеджер.
В конце апреля украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что киевские власти организовали 660 кибератак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений. Его заместитель Александр Борняков заявлял в марте, что в попытках взлома участвуют более 300 тысяч человек.