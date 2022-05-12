https://ria.ru/20220512/kibervoyna-1788219202.html

России объявили кибервойну, заявил зампред правления Сбербанка

России объявили кибервойну, заявил зампред правления Сбербанка - РИА Новости, 12.05.2022

России объявили кибервойну, заявил зампред правления Сбербанка

России объявлена масштабная кибервойна, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:59

2022-05-12T21:59

2022-05-12T22:43

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. России объявлена масштабная кибервойна, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек", — приводит пресс-служба заявление Кузнецова.Он указал, что с момента начала спецоперации на Украине сам Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и отмечает повышенную активность хакеров, ежедневно фиксируя до нескольких десятков одновременных DDoS-атак."Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящем из более чем 27 тысяч устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка", — также сообщил топ-менеджер.В конце апреля украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что киевские власти организовали 660 кибератак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений. Его заместитель Александр Борняков заявлял в марте, что в попытках взлома участвуют более 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787899188.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, экономика, россия, украина, сбербанк россии, технологии, кибербезопасность