https://ria.ru/20220512/khimataka-1788189102.html

ЛНР передала в СК России материалы по химической атаке на республику

ЛНР передала в СК России материалы по химической атаке на республику - РИА Новости, 12.05.2022

ЛНР передала в СК России материалы по химической атаке на республику

Факты химатаки на ЛНР имеются, они переданы в СК России, после освобождения республики эти факты будут обнародованы, заявил представитель народной милиции ЛНР... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:16

2022-05-12T18:16

2022-05-12T18:17

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

биологическое оружие

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Факты химатаки на ЛНР имеются, они переданы в СК России, после освобождения республики эти факты будут обнародованы, заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Да действительно, факты химической атаки по территории Луганской народной республики у нас имеются. Эти все факты переданы в следственный комитет Российской Федерации. Думаю, после освобождения всей территории Луганской народной республики будет возможность обнародовать все факты, которые имеются на данный момент", - сказал Марочко в эфире "Первого".Он уточнил, что речь идет о фактах, полученных ранее.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-12T18:16 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), биологическое оружие