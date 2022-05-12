18:16 12.05.2022 (обновлено: 18:17 12.05.2022)
ЛНР передала в СК России материалы по химической атаке на республику
Народная милиция ЛНР заявила, что передала в СК России материалы по химатаке на республику
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Факты химатаки на ЛНР имеются, они переданы в СК России, после освобождения республики эти факты будут обнародованы, заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Да действительно, факты химической атаки по территории Луганской народной республики у нас имеются. Эти все факты переданы в следственный комитет Российской Федерации. Думаю, после освобождения всей территории Луганской народной республики будет возможность обнародовать все факты, которые имеются на данный момент", - сказал Марочко в эфире "Первого".
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Он уточнил, что речь идет о фактах, полученных ранее.
"Могу сразу ответственно заявить, что действительно мы 2-3 года назад мы фиксировали сбросы с беспилотных летательных аппаратов непонятных веществ. Это происходило как на Луганском направлении в населенном пункте Хорошее, Обозное, так и на Славяносербском направлении - это Желтое и населенный пункт Степовое. В данных населенных пунктах были сброшены непонятные порошкообразные вещества. Не раскрывая тех вопросов и тайн, которые пока должны быть под грифом, я могу сказать, что на территории Луганской народной республики действительно есть биолаборатория. Более того, в данном заявлении упоминается Славяносербский район, это территория Луганской народной республики", - добавил Марочко.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.