https://ria.ru/20220512/kherson-1788156204.html

Россия поддержит решение жителей Херсонской области, заявила Матвиенко

Россия поддержит решение жителей Херсонской области, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.05.2022

Россия поддержит решение жителей Херсонской области, заявила Матвиенко

Жители Херсонской области должны сами определить судьбу своего региона, а Россия примет их решение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:21

2022-05-12T16:21

2022-05-12T17:18

специальная военная операция на украине

валентина матвиенко

политика

россия

украина

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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АШХАБАД, 12 мая — РИА Новости. Жители Херсонской области должны сами определить судьбу своего региона, а Россия примет их решение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Так она прокомментировала заявления о том, что власти Херсонской области попросят Владимира Путина включить ее в состав России.По словам спикера, теперь Херсонская область может самостоятельно принимать решения без оглядки на киевскую власть и националистические батальоны. Свою судьбу местные жители должны определять сами, подчеркнула Матвиенко, выразив уверенность в том, что Херсонская область не станет "анти-Россией" и участником различных русофобских проектов.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

https://ria.ru/20220512/lnr-1788072365.html

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

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Кирилл Волков

валентина матвиенко, политика, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр