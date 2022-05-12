https://ria.ru/20220512/kherson-1788156204.html
Россия поддержит решение жителей Херсонской области, заявила Матвиенко
Россия поддержит решение жителей Херсонской области, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.05.2022
Россия поддержит решение жителей Херсонской области, заявила Матвиенко
Жители Херсонской области должны сами определить судьбу своего региона, а Россия примет их решение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:21
2022-05-12T16:21
2022-05-12T17:18
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
политика
россия
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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АШХАБАД, 12 мая — РИА Новости. Жители Херсонской области должны сами определить судьбу своего региона, а Россия примет их решение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Так она прокомментировала заявления о том, что власти Херсонской области попросят Владимира Путина включить ее в состав России.По словам спикера, теперь Херсонская область может самостоятельно принимать решения без оглядки на киевскую власть и националистические батальоны. Свою судьбу местные жители должны определять сами, подчеркнула Матвиенко, выразив уверенность в том, что Херсонская область не станет "анти-Россией" и участником различных русофобских проектов.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
https://ria.ru/20220512/lnr-1788072365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, политика, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
16:21 12.05.2022 (обновлено: 17:18 12.05.2022)
Россия поддержит решение жителей Херсонской области, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила, что Россия примет решение жителей Херсонской области о судьбе региона
АШХАБАД, 12 мая — РИА Новости. Жители Херсонской области должны сами определить судьбу своего региона, а Россия примет их решение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Так она прокомментировала заявления о том, что власти Херсонской области попросят Владимира Путина включить ее в состав России.
"Решение могут принять только жители Херсонской области, и какое они примут — это их право <…> Какая будет воля, мы с ней согласимся", — сказала Матвиенко.
По словам спикера, теперь Херсонская область может самостоятельно принимать решения без оглядки на киевскую власть и националистические батальоны. Свою судьбу местные жители должны определять сами, подчеркнула Матвиенко, выразив уверенность в том, что Херсонская область не станет "анти-Россией" и участником различных русофобских проектов.
Российские военные взяли Херсонскую область
под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.