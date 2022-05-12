https://ria.ru/20220512/kaluga-1788212652.html

Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма

Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма - РИА Новости, 12.05.2022

Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма

Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу Калуги, опубликовавшую в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, сообщает в четверг управление СК РФ по... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:43

2022-05-12T20:43

2022-05-12T20:48

происшествия

калуга

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КАЛУГА, 12 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу Калуги, опубликовавшую в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, сообщает в четверг управление СК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что девушка изготовила на фоне храма, расположенного на улице Смоленской города Калуги, и разместила в социальных сетях свое изображение с поднятой задней частью платья, выразив неуважение к обществу и оскорбление чувств верующих", - говорится в сообщении.Как ранее информировала прокуратура, фото было опубликовано в июле 2021 года.В отношении 26-летней жительницы Калуги было возбуждено дело об оскорблении чувств верующих, санкция данной статьи предусматривает до года лишения свободы. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20220506/snaryad-1787223979.html

калуга

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происшествия, калуга