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Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма - РИА Новости, 12.05.2022
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Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма
Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма - РИА Новости, 12.05.2022
Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма
Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу Калуги, опубликовавшую в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, сообщает в четверг управление СК РФ по... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:43
2022-05-12T20:48
происшествия
калуга
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КАЛУГА, 12 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу Калуги, опубликовавшую в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, сообщает в четверг управление СК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что девушка изготовила на фоне храма, расположенного на улице Смоленской города Калуги, и разместила в социальных сетях свое изображение с поднятой задней частью платья, выразив неуважение к обществу и оскорбление чувств верующих", - говорится в сообщении.Как ранее информировала прокуратура, фото было опубликовано в июле 2021 года.В отношении 26-летней жительницы Калуги было возбуждено дело об оскорблении чувств верующих, санкция данной статьи предусматривает до года лишения свободы. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - сообщает следствие.
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происшествия, калуга
20:43 12.05.2022 (обновлено: 20:48 12.05.2022)
 
Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма

СК: жительница Калуги оштрафована за полуобнаженные фото на фоне храма

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 12 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу Калуги, опубликовавшую в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.
"Следствием и судом установлено, что девушка изготовила на фоне храма, расположенного на улице Смоленской города Калуги, и разместила в социальных сетях свое изображение с поднятой задней частью платья, выразив неуважение к обществу и оскорбление чувств верующих", - говорится в сообщении.
Как ранее информировала прокуратура, фото было опубликовано в июле 2021 года.
В отношении 26-летней жительницы Калуги было возбуждено дело об оскорблении чувств верующих, санкция данной статьи предусматривает до года лишения свободы. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - сообщает следствие.
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