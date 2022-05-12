Кадыров пообещал "бандеровскому отребью" интересное представление в ЛНР
Кадыров пообещал "бандеровскому отребью" интересное представление на Луганском направлении
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "бандеровскому и националистическому отребью" интересное представление на Луганском направлении.
В своём Telegram-канале он рассказал о встрече с командным составом чеченских подразделений, которые вернулись в регион после успешного решения первого этапа боевых задач в ЛНР.
"Я могу со всей уверенностью заявить, что уже в ближайшее время бандеровское и националистическое отребье в Луганском направлении ждет весьма интересное представление. Готовьтесь, укрепляйтесь, но не думаю, что это вам хоть как-то поможет. Все козыри у нас", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он также сообщил, что чеченские бойцы после успехов на Луганском направлении усовершенствуют тактику для достижения максимального военного преимущества, в этом вопросе, сообщил Кадыров, "есть полная поддержка со стороны высшего командования".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.