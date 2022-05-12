https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788225370.html

Кадыров пообещал "бандеровскому отребью" интересное представление в ЛНР

Кадыров пообещал "бандеровскому отребью" интересное представление в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022

Кадыров пообещал "бандеровскому отребью" интересное представление в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "бандеровскому и националистическому отребью" интересное представление на Луганском направлении. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:58

2022-05-12T22:58

2022-05-12T22:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "бандеровскому и националистическому отребью" интересное представление на Луганском направлении.В своём Telegram-канале он рассказал о встрече с командным составом чеченских подразделений, которые вернулись в регион после успешного решения первого этапа боевых задач в ЛНР.Он также сообщил, что чеченские бойцы после успехов на Луганском направлении усовершенствуют тактику для достижения максимального военного преимущества, в этом вопросе, сообщил Кадыров, "есть полная поддержка со стороны высшего командования".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

россия

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров