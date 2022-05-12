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Кадыров прокомментировал нападение на российского посла в Польше - РИА Новости, 12.05.2022
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Кадыров прокомментировал нападение на российского посла в Польше
Кадыров прокомментировал нападение на российского посла в Польше - РИА Новости, 12.05.2022
Кадыров прокомментировал нападение на российского посла в Польше
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм инцидент с нападением на посла РФ в Варшаве. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:00
2022-05-12T18:00
в мире
россия
польша
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рамзан кадыров
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сергей андреев
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ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм инцидент с нападением на посла РФ в Варшаве."Мы настроены очень жестко, и мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени. Польша, с послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры? Если бы это было бы в Чечне, то весь мир, все, ООН, НАТО – все собрались бы осуждать, обсуждать, ввести санкции. Ну, он посол же. Как так можно? Это нарушение всех норм, по-моему", - сказал Кадыров в видео в своем Telegram-канале.Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.Позднее в МИД РФ заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.
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в мире, россия, польша, варшава, рамзан кадыров, оон, нато, сергей андреев
18:00 12.05.2022
 
Кадыров прокомментировал нападение на российского посла в Польше

Глава Чечни Кадыров назвал нападение на посла России в Польше нарушением всех норм

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм инцидент с нападением на посла РФ в Варшаве.
"Мы настроены очень жестко, и мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени. Польша, с послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры? Если бы это было бы в Чечне, то весь мир, все, ООН, НАТО – все собрались бы осуждать, обсуждать, ввести санкции. Ну, он посол же. Как так можно? Это нарушение всех норм, по-моему", - сказал Кадыров в видео в своем Telegram-канале.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 20:09
Посол России в Польше не особо верит, что Варшава "сдаст назад"
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Позднее в МИД РФ заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.
 
В миреРоссияПольшаВаршаваРамзан КадыровООННАТОСергей Андреев
 
 
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