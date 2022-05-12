Кадыров прокомментировал нападение на российского посла в Польше
Глава Чечни Кадыров назвал нападение на посла России в Польше нарушением всех норм
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм инцидент с нападением на посла РФ в Варшаве.
"Мы настроены очень жестко, и мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени. Польша, с послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры? Если бы это было бы в Чечне, то весь мир, все, ООН, НАТО – все собрались бы осуждать, обсуждать, ввести санкции. Ну, он посол же. Как так можно? Это нарушение всех норм, по-моему", - сказал Кадыров в видео в своем Telegram-канале.
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Позднее в МИД РФ заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.