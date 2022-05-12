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В конгрессе одобрили инициативы по изоляции России и ужесточению санкций - РИА Новости, 12.05.2022
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В конгрессе одобрили инициативы по изоляции России и ужесточению санкций
В конгрессе одобрили инициативы по изоляции России и ужесточению санкций - РИА Новости, 12.05.2022
В конгрессе одобрили инициативы по изоляции России и ужесточению санкций
Палата представителей конгресса США в среду вечером одобрила ряд законопроектов, направленных на изоляцию России и ее экономики из мировой финансовой системы,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T01:23
2022-05-12T01:23
в мире
джо байден
владимир путин
россия
сша
украина
всемирный банк
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США в среду вечером одобрила ряд законопроектов, направленных на изоляцию России и ее экономики из мировой финансовой системы, остановку ее членства в международных организациях и ужесточение действующих санкций, свидетельствуют результаты голосования.Одна из принятых палатой инициатив касается соблюдения американскими финансовыми организациями санкций, введенных ранее в отношении РФ и Белоруссии. Согласно пояснительной записке к документу, законопроект "гарантирует, чтобы все составляющие финансовых учреждений США (что включает их дочерние структуры за рубежом — ред.) соблюдали соответствующие ограничения".Другая законодательная инициатива требует от министерства финансов и других американских ведомств добиваться отстранения РФ от участия во встречах крупных международных организаций и объединений, таких как Всемирный банк, МВФ и "группа двадцати" (G20). Конгрессмены настаивают, чтобы действующая администрация "предприняла все необходимые шаги" на данном направлении.Перед тем, как обрести силу закона, данные инициативы должны быть также одобрены в сенате конгресса США. В случае одобрения обеими палатами законопроекты поступят на подпись президенту США Джо Байдену.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина, всемирный банк, конгресс сша, мвф, вашингтон, санкции в отношении россии
01:23 12.05.2022
 
В конгрессе одобрили инициативы по изоляции России и ужесточению санкций

В конгрессе США одобрили инициативы, направленные на изоляцию России и ужесточение санкций

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США в среду вечером одобрила ряд законопроектов, направленных на изоляцию России и ее экономики из мировой финансовой системы, остановку ее членства в международных организациях и ужесточение действующих санкций, свидетельствуют результаты голосования.
Одна из принятых палатой инициатив касается соблюдения американскими финансовыми организациями санкций, введенных ранее в отношении РФ и Белоруссии. Согласно пояснительной записке к документу, законопроект "гарантирует, чтобы все составляющие финансовых учреждений США (что включает их дочерние структуры за рубежом — ред.) соблюдали соответствующие ограничения".
Другая законодательная инициатива требует от министерства финансов и других американских ведомств добиваться отстранения РФ от участия во встречах крупных международных организаций и объединений, таких как Всемирный банк, МВФ и "группа двадцати" (G20). Конгрессмены настаивают, чтобы действующая администрация "предприняла все необходимые шаги" на данном направлении.
Перед тем, как обрести силу закона, данные инициативы должны быть также одобрены в сенате конгресса США. В случае одобрения обеими палатами законопроекты поступят на подпись президенту США Джо Байдену.
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
00:47
В конгрессе одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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