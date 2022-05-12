https://ria.ru/20220512/ispaniya-1788137479.html

Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций

Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций - РИА Новости, 12.05.2022

Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:15

2022-05-12T15:15

2022-05-12T15:15

в мире

испания

португалия

евросоюз

природный газ

санкции в отношении россии

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МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час.По словам премьера, предлагаемый механизм будет введен на 12 месяцев, благодаря чему среднегодовая цена составит 48,8 евро за мегаватт.11 мая рыночная цена газа составила 72 евро, тогда как средний показатель за первый квартал этого года достиг 80 евро.Подобный указ также примет Португалия, которая вместе с Испанией в течение нескольких месяцев добивалась от Европейской комиссии разрешения ввести потолок стоимости газа для электростанций.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

испания

португалия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, испания, португалия, евросоюз, природный газ, санкции в отношении россии