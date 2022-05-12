Рейтинг@Mail.ru
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/ispaniya-1788137479.html
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций - РИА Новости, 12.05.2022
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:15
2022-05-12T15:15
в мире
испания
португалия
евросоюз
природный газ
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/75/1501447558_308:0:6738:3617_1920x0_80_0_0_b6a08cde9e73de4cdad2d0bf415ff489.jpg
МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час.По словам премьера, предлагаемый механизм будет введен на 12 месяцев, благодаря чему среднегодовая цена составит 48,8 евро за мегаватт.11 мая рыночная цена газа составила 72 евро, тогда как средний показатель за первый квартал этого года достиг 80 евро.Подобный указ также примет Португалия, которая вместе с Испанией в течение нескольких месяцев добивалась от Европейской комиссии разрешения ввести потолок стоимости газа для электростанций.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
испания
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/75/1501447558_1111:0:5934:3617_1920x0_80_0_0_3f87d2a2ef3f1128b54d9b18f442d9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, португалия, евросоюз, природный газ, санкции в отношении россии
15:15 12.05.2022
 
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций

Премьер Испании Санчес заявил, что власти ограничат цену на газ для электростанций

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час.
"Предельная цена на газ, используемый для производства электричества, снизит размер платежей для семей, компаний и промышленных предприятий", - отметил Санчес, выступая в Мадриде на открытии конференции, организованной порталом Diario.es и посвященной европейским фондам восстановления экономики.
По словам премьера, предлагаемый механизм будет введен на 12 месяцев, благодаря чему среднегодовая цена составит 48,8 евро за мегаватт.
11 мая рыночная цена газа составила 72 евро, тогда как средний показатель за первый квартал этого года достиг 80 евро.
Подобный указ также примет Португалия, которая вместе с Испанией в течение нескольких месяцев добивалась от Европейской комиссии разрешения ввести потолок стоимости газа для электростанций.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
 
В миреИспанияПортугалияЕвросоюзПриродный газСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала