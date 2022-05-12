https://ria.ru/20220512/ispaniya-1788137479.html
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций - РИА Новости, 12.05.2022
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:15
2022-05-12T15:15
2022-05-12T15:15
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португалия
евросоюз
природный газ
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МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час.По словам премьера, предлагаемый механизм будет введен на 12 месяцев, благодаря чему среднегодовая цена составит 48,8 евро за мегаватт.11 мая рыночная цена газа составила 72 евро, тогда как средний показатель за первый квартал этого года достиг 80 евро.Подобный указ также примет Португалия, которая вместе с Испанией в течение нескольких месяцев добивалась от Европейской комиссии разрешения ввести потолок стоимости газа для электростанций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, португалия, евросоюз, природный газ, санкции в отношении россии
Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций
Премьер Испании Санчес заявил, что власти ограничат цену на газ для электростанций
МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час.
"Предельная цена на газ, используемый для производства электричества, снизит размер платежей для семей, компаний и промышленных предприятий", - отметил Санчес, выступая в Мадриде на открытии конференции, организованной порталом Diario.es и посвященной европейским фондам восстановления экономики.
По словам премьера, предлагаемый механизм будет введен на 12 месяцев, благодаря чему среднегодовая цена составит 48,8 евро за мегаватт.
11 мая рыночная цена газа составила 72 евро, тогда как средний показатель за первый квартал этого года достиг 80 евро.
Подобный указ также примет Португалия
, которая вместе с Испанией
в течение нескольких месяцев добивалась от Европейской комиссии разрешения ввести потолок стоимости газа для электростанций.