https://ria.ru/20220512/inflyatsiya-1788075429.html
Годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов
Годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов - РИА Новости, 12.05.2022
Годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов
Годовая инфляция на Украине в апреле составила 16%, сообщил член совета Нацбанка Украины Василий Фурман. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:37
2022-05-12T11:37
2022-05-12T11:37
экономика
украина
нацбанк украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Годовая инфляция на Украине в апреле составила 16%, сообщил член совета Нацбанка Украины Василий Фурман.По данным регулятора, в марте инфляция на Украине в годовом выражении ускорилась до 13,7% по сравнению с февральским показателем в 10,7%."Сегодня инфляция 16% в апреле, а в целом по году есть прогноз Национального банка, который говорит, что она будет приблизительно 20%", - сказал Фурман в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, основным фактором, вызывающим инфляцию, являются проходящие в стране боевые действия, давит на цены и подорожание энергоносителей и продовольствия во всем мире. Также разгоняют инфляцию и действия украинского правительства и Нацбанка по вливанию денег в экономику страны, негативно сказывается и нарушение логистических цепочек, отметил Фурман.
https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787830224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, нацбанк украины
Годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов
Член совета Нацбанка Фурман: годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Годовая инфляция на Украине в апреле составила 16%, сообщил
член совета Нацбанка Украины Василий Фурман.
По данным регулятора, в марте инфляция на Украине
в годовом выражении ускорилась до 13,7% по сравнению с февральским показателем в 10,7%.
"Сегодня инфляция 16% в апреле, а в целом по году есть прогноз Национального банка, который говорит, что она будет приблизительно 20%", - сказал Фурман в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, основным фактором, вызывающим инфляцию, являются проходящие в стране боевые действия, давит на цены и подорожание энергоносителей и продовольствия во всем мире. Также разгоняют инфляцию и действия украинского правительства и Нацбанка по вливанию денег в экономику страны, негативно сказывается и нарушение логистических цепочек, отметил Фурман.