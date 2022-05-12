https://ria.ru/20220512/inflyatsiya-1788075429.html

Годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов

Годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов - РИА Новости, 12.05.2022

Годовая инфляция на Украине ускорилась до 16 процентов

Годовая инфляция на Украине в апреле составила 16%, сообщил член совета Нацбанка Украины Василий Фурман. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:37

2022-05-12T11:37

2022-05-12T11:37

экономика

украина

нацбанк украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Годовая инфляция на Украине в апреле составила 16%, сообщил член совета Нацбанка Украины Василий Фурман.По данным регулятора, в марте инфляция на Украине в годовом выражении ускорилась до 13,7% по сравнению с февральским показателем в 10,7%."Сегодня инфляция 16% в апреле, а в целом по году есть прогноз Национального банка, который говорит, что она будет приблизительно 20%", - сказал Фурман в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, основным фактором, вызывающим инфляцию, являются проходящие в стране боевые действия, давит на цены и подорожание энергоносителей и продовольствия во всем мире. Также разгоняют инфляцию и действия украинского правительства и Нацбанка по вливанию денег в экономику страны, негативно сказывается и нарушение логистических цепочек, отметил Фурман.

https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787830224.html

украина

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Ольга Маркова

экономика, украина, нацбанк украины