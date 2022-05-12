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В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки - РИА Новости, 12.05.2022
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В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки
В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки - РИА Новости, 12.05.2022
В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки
Полиция Индии арестовала 28-летнего индийца за изнасилование 12-летней россиянки в курортном поселке Арамболь в штате Гоа, сообщила полиция штата. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:39
2022-05-12T18:39
в мире
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гоа
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Полиция Индии арестовала 28-летнего индийца за изнасилование 12-летней россиянки в курортном поселке Арамболь в штате Гоа, сообщила полиция штата.По данным полиции, инцидент произошел, когда мать девочки ушла на близлежащий рынок, оставив свою дочь в бассейне."Женщина пожаловалась на то, что ее несовершеннолетняя дочь подверглась сексуальному насилию в бассейне курорта, а затем в гостиничном номере со стороны обвиняемого, который работает уборщиком на курорте", - сказал представитель полиции.Обвиняемый сбежал после инцидента, но был арестован в течение 24 часов после получения жалобы. Ему предъявлено обвинение в соответствии со статьей 376 уголовного кодекса Индии (изнасилование), разделом 8 закона штата Гоа о детях и разделами закона о защите детей от сексуальных преступлений.
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в мире, индия, гоа
18:39 12.05.2022
 
В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки

В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки в Гоа

© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Flickr / Premshree Pillai
Полицейский в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Полиция Индии арестовала 28-летнего индийца за изнасилование 12-летней россиянки в курортном поселке Арамболь в штате Гоа, сообщила полиция штата.
"Обвиняемый, 28-летний Рави Ламани, женатый мужчина, был арестован группой полиции 10 мая в Гадаге, штат Карнатака, за инцидент с сексуальным насилием, который произошел 6 мая. Мать пережившей изнасилование подала жалобу 9 мая", - сказал инспектор полицейского участка Викрам Найк изданию Press Trust of India.
По данным полиции, инцидент произошел, когда мать девочки ушла на близлежащий рынок, оставив свою дочь в бассейне.
"Женщина пожаловалась на то, что ее несовершеннолетняя дочь подверглась сексуальному насилию в бассейне курорта, а затем в гостиничном номере со стороны обвиняемого, который работает уборщиком на курорте", - сказал представитель полиции.
Обвиняемый сбежал после инцидента, но был арестован в течение 24 часов после получения жалобы. Ему предъявлено обвинение в соответствии со статьей 376 уголовного кодекса Индии (изнасилование), разделом 8 закона штата Гоа о детях и разделами закона о защите детей от сексуальных преступлений.
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