https://ria.ru/20220512/indiya-1788193775.html

В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки

В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки - РИА Новости, 12.05.2022

В Индии арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки

Полиция Индии арестовала 28-летнего индийца за изнасилование 12-летней россиянки в курортном поселке Арамболь в штате Гоа, сообщила полиция штата. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:39

2022-05-12T18:39

2022-05-12T18:39

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Полиция Индии арестовала 28-летнего индийца за изнасилование 12-летней россиянки в курортном поселке Арамболь в штате Гоа, сообщила полиция штата.По данным полиции, инцидент произошел, когда мать девочки ушла на близлежащий рынок, оставив свою дочь в бассейне."Женщина пожаловалась на то, что ее несовершеннолетняя дочь подверглась сексуальному насилию в бассейне курорта, а затем в гостиничном номере со стороны обвиняемого, который работает уборщиком на курорте", - сказал представитель полиции.Обвиняемый сбежал после инцидента, но был арестован в течение 24 часов после получения жалобы. Ему предъявлено обвинение в соответствии со статьей 376 уголовного кодекса Индии (изнасилование), разделом 8 закона штата Гоа о детях и разделами закона о защите детей от сексуальных преступлений.

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, индия, гоа