https://ria.ru/20220512/importozameschenie-1788085324.html

Лукашенко намерен обсудить с Путиным импортозамещение

Лукашенко намерен обсудить с Путиным импортозамещение - РИА Новости, 12.05.2022

Лукашенко намерен обсудить с Путиным импортозамещение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос импортозамещения. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:19

2022-05-12T12:19

2022-05-12T13:00

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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос импортозамещения."Все время в наших отношениях, вы это хорошо знаете не хуже меня, - нефть, газ, торговля, поставки, рынок и так далее. Как я часто отмечаю, не было счастья - несчастье помогло, все-таки и эти вопросы у нас решаются. Но не это, наверное, главное для нас сейчас в отношениях. Я так обдумываю эти проблемы. При встрече с президентом России мы будем серьезно еще раз обсуждать, импортозамещение - это вопрос очень важный", - сказал Лукашенко на встрече с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.По словам Лукашенко, есть "много компетенций и в Беларуси, и в России". "Ну, они в силу определенных причин не развивались так, как надо. Слава богу, что эти компетенции существуют", - сказал глава белорусского государства.Лукашенко привел ряд конкретных примеров по возможным направлениям сотрудничества. "Допустим, сегодня вопрос вопросов - это наш "Интеграл" и то, что он выпускает. И подобные предприятия в России. Солидные заделы мы имеем. И, допустим, "Горизонт". Он для авиастроения производит очень много продукции, о которой даже россияне не знали, как мне недавно доложили. Когда в России показали эту продукцию, все удивились, что это существует. Она связана с управлением и космическими аппаратами, и самолетами. Для беспилотников очень много продукции мы делаем. Поэтому импортозамещение и еще раз импортозамещение", - подчеркнул президент.Он добавил, что в кооперации с РФ могут быть задействованы белорусские наукоемкие предприятия "БелОМО", "Пеленг" и другие.

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

борис грызлов, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире