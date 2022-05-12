Рейтинг@Mail.ru
Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/gretsiya-1788219933.html
Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах
Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах - РИА Новости, 12.05.2022
Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах
Парламент Греции в четверг проголосовал за поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T22:05
2022-05-12T22:05
в мире
греция
сша
крит (остров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105841/29/1058412988_0:100:2500:1506_1920x0_80_0_0_9a1328230efd52173ff482712e240413.jpg
АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Парламент Греции в четверг проголосовал за поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории."За" проголосовал 181 депутат в 300-местном парламенте. "Против" было 119 голосов. Голосование было поименным.Соглашение поддержали правящая партия "Новая демократия" и партия ПАСОК-Движение перемен.Против выступили крупнейшая оппозиционная партия страны Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс, Компартия Греции (КПГ), правая партия "Греческое решение" ("Эллиники лиси") и левая партия МЕРА25.Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA) было подписано 14 октября 2021 года, оно предусматривает передачу США четырех военных баз в дополнение к ранее предоставленным четырём базам, в том числе передаются военный лагерь Яннули вблизи порта Александруполис на севере страны, военно-морская база на Крите, стрельбище Литохоро в области Пиерия и лагерь Георгула вблизи авиабазы в Ларисе.Срок действия соглашения определён в пять лет вместо одного года сейчас, однако оппозиция отмечает, что через пять лет соглашение становится бессрочным.
https://ria.ru/20220512/gretsiya-1788150141.html
https://ria.ru/20220510/gretsiya-1787784522.html
греция
сша
крит (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105841/29/1058412988_281:0:2500:1664_1920x0_80_0_0_2171b987358ee8d3358a92e1eab38a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, сша, крит (остров)
22:05 12.05.2022
 
Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах

Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах

© AFP 2022 / Aris MessinisМужчина проходит возле здания парламента Греции в Афинах
Мужчина проходит возле здания парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
Мужчина проходит возле здания парламента Греции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Парламент Греции в четверг проголосовал за поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории.
"За" проголосовал 181 депутат в 300-местном парламенте. "Против" было 119 голосов. Голосование было поименным.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 16:03
Греция становится главным партнером США в регионе, заявили в Афинах
Соглашение поддержали правящая партия "Новая демократия" и партия ПАСОК-Движение перемен.
Против выступили крупнейшая оппозиционная партия страны Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс, Компартия Греции (КПГ), правая партия "Греческое решение" ("Эллиники лиси") и левая партия МЕРА25.
Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA) было подписано 14 октября 2021 года, оно предусматривает передачу США четырех военных баз в дополнение к ранее предоставленным четырём базам, в том числе передаются военный лагерь Яннули вблизи порта Александруполис на севере страны, военно-морская база на Крите, стрельбище Литохоро в области Пиерия и лагерь Георгула вблизи авиабазы в Ларисе.
Срок действия соглашения определён в пять лет вместо одного года сейчас, однако оппозиция отмечает, что через пять лет соглашение становится бессрочным.
Министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 19:08
Оппозиция в Греции намерена голосовать против оборонного соглашения с США
 
В миреГрецияСШАКрит (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала