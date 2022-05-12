https://ria.ru/20220512/gretsiya-1788219933.html

Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах

Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах - РИА Новости, 12.05.2022

Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах

Парламент Греции в четверг проголосовал за поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:05

2022-05-12T22:05

2022-05-12T22:05

в мире

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сша

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АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Парламент Греции в четверг проголосовал за поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории."За" проголосовал 181 депутат в 300-местном парламенте. "Против" было 119 голосов. Голосование было поименным.Соглашение поддержали правящая партия "Новая демократия" и партия ПАСОК-Движение перемен.Против выступили крупнейшая оппозиционная партия страны Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс, Компартия Греции (КПГ), правая партия "Греческое решение" ("Эллиники лиси") и левая партия МЕРА25.Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA) было подписано 14 октября 2021 года, оно предусматривает передачу США четырех военных баз в дополнение к ранее предоставленным четырём базам, в том числе передаются военный лагерь Яннули вблизи порта Александруполис на севере страны, военно-морская база на Крите, стрельбище Литохоро в области Пиерия и лагерь Георгула вблизи авиабазы в Ларисе.Срок действия соглашения определён в пять лет вместо одного года сейчас, однако оппозиция отмечает, что через пять лет соглашение становится бессрочным.

https://ria.ru/20220512/gretsiya-1788150141.html

https://ria.ru/20220510/gretsiya-1787784522.html

греция

сша

крит (остров)

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в мире, греция, сша, крит (остров)