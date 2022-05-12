https://ria.ru/20220512/gretsiya-1788150141.html

Греция становится главным партнером США в регионе, заявили в Афинах

Греция становится главным партнером США в регионе, заявили в Афинах - РИА Новости, 12.05.2022

Греция становится главным партнером США в регионе, заявили в Афинах

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что обновленное Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США превращает Грецию в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:03

2022-05-12T16:03

2022-05-12T16:04

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АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что обновленное Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США превращает Грецию в главного партнера Америки в регионе.Оппозиция считает, что соглашение нарушает суверенные права Греции. Парламент Греции обсуждает поправки в соглашение (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), подписанные 14 октября 2021 года. Они предусматривают передачу США четырех военных баз в дополнение к ранее предоставленным четырем базам, в том числе передаются военный лагерь Яннули вблизи порта Александруполис на севере страны, военно-морская база на Крите, стрельбище Литохоро в области Пиерия и лагерь Георгула вблизи авиабазы в Ларисе. Срок действия соглашения определен в пять лет вместо одного года сейчас, однако оппозиция отмечает, что через пять лет соглашение становится бессрочным.Премьер-министр Мицотакис заявил, что соглашение, по сути, фиксирует новую реальность, включающую два важнейших элемента."Во-первых, Америка расширяет свое присутствие в Восточном Средиземноморье, признавая в нем не только геостратегический, но и энергетический интерес. А во-вторых, наша страна самым очевидным образом становится главным партнером и собеседником США в более широком регионе. Это событие приобретает еще большее значение, еще больший размах, если принять во внимание нестабильную ситуацию, в которой оно проявляется, с разворачивающейся на европейском континенте "горячей" войной и нарастающим глобальным энергетическим потрясением", - заявил премьер.По его мнению, происходящие события "выводят Грецию на передний план мировых событий". "Об этом свидетельствует мое приглашение в следующий понедельник переступить порог Белого дома и встретиться с президентом США Джо Байденом, а на следующий день иметь большую честь быть первым греческим лидером, выступившим на совместном заседании американского сената и палаты представителей", - сказал Мицотакис.По его словам, соглашение важно, потому что оно включает четкое обязательство о том, что присутствие США в Греции будет носить стратегический характер и иметь длительный срок, поскольку оно будет продлеваться каждые пять лет с правом каждой стороны прекратить его, если сочтет нужным."Это означает, что в то время, когда Соединенные Штаты обращаются к Индо-Тихоокеанскому региону, они одновременно решают усилить свое присутствие в Греции, модернизируя объекты и улучшая военную инфраструктуру за счет собственного бюджета", - сказал он.По его словам, двустороннее сотрудничество с США важно, потому что оно расширяется "не только во времени, но и в пространстве", и сейчас американские войска размещены еще в четырех местах."И, пожалуй, самое главное, новое Соглашение важно, потому что в его преамбуле прямо говорится: "взаимная защита суверенитета и территориальной целостности от любой угрозы, даже вооруженного нападения", - заявил Мицотакис.Правительство Греции хочет американского военного присутствия в своей стране, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас при обсуждении соглашения в парламентском комитете по обороне и иностранным делам.В БЕССРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕЛидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас во время дебатов заявил, что правительство внесло соглашение на ратификацию в парламент буквально за два дня до поездки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в США 16-18 мая.Он напомнил, что перед подписанием соглашения госдепартамент выступил с сообщением, что поддерживает Грецию и ее права на острова и континентальный шельф, а госсекретарь Блинкен направил греческому премьеру письмо, в котором говорится, что Соединенные Штаты выступают за безопасность Греции."Но какую ценность это имеет? Мы видели какую. Четыре месяца (турецкое судно) "Оруч рейс" нарушало наши суверенные права, приближалось на шесть миль к Кастелоризо, Родосу, даже Криту", - сказал Ципрас.По его словам, соглашение является бессрочным, и ни один греческий премьер-министр до этого не соглашался с тем, чтобы предоставлять Америке бессрочное размещение на греческой территории."Вы говорите, что соглашение является пятилетним. Но в пункте 3 статьи 1 говорится, что соглашение будет действовать пять лет после вступления в силу, а затем останется в силе, пока его действие не прекратит одна из сторон, уведомив другую сторону за два года до этого. Вы пытаетесь скрыть это. Но это говорит не только оппозиция. Госсекретарь США сказал на встрече с главой МИД Греции Дендиасом, что внесенные изменения позволят соглашению действовать бессрочно. Это сказал госсекретарь США", - сказал Ципрас. Он передал в канцелярию документ с этим заявлением госсекретаря.Он также сказал, что обновленное соглашение не в интересах Греции.Коммунистическая партия Греции (КПГ) заявила, что по этому соглашению, которое рассчитано на 5 лет, а затем продлевается на неопределенный срок, вся территория Греции превращается в плацдарм вовлечения страны в военные планы США и НАТО. По заявлению КПГ, аргумент правительства о том, что с увеличением количества баз США и НАТО будут защищены "от турецкой агрессии безопасность и границы", несостоятелен.Лидер КПГ Димитрис Куцумбас сказал, что соглашение на самом деле не оборонное, а "очень и очень агрессивное", и оно вовлекает страну в очень многие перипетии."Мы согласны с вами, что сегодняшнее соглашение является историческим. Оно исторически опасное для народа. Оно исторически ущербное для суверенных прав страны. По этой причине историческую ответственность несут те, кто проголосует за него, и те, кто готовил его. С соглашением расширяются и узакониваются американские военные базы. Вся страна превращается в военную базу, с которой будут отправляться военные миссии, отправляться военные в Восточную Европу, проводиться крупнейшие военные учения и размещаться системы вооружений всех видов. Предусматривается и готовность принять ядерное оружие", - сказал Куцумбас.Против соглашения высказались также правая партия "Греческое решение" ("Эллиники лиси") и левая партия МЕРА25. За ратификацию намерены проголосовать правящая партия "Новая демократия" и партия ПАСОК-Движение перемен.

https://ria.ru/20220510/gretsiya-1787765655.html

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761262.html

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761262.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/gretsiya-1787558111.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/soglashenie-1787788215.html

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