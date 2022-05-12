Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к организаторам лотерей - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/gosduma-1788181830.html
В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к организаторам лотерей
В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к организаторам лотерей - РИА Новости, 12.05.2022
В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к организаторам лотерей
Депутаты-единороссы Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев внесли в Госдуму законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:43
2022-05-12T18:04
россия
общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты-единороссы Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев внесли в Госдуму законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и лотерей, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает перечисление всех целевых отчислений от игр, основанных на рисках, через публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" (ППК). При этом в отношении электронных лотерейных билетов и казино такое перечисление должно будет осуществляться через единый центр учета перевода ставок (ЕЦУПС) и направляться на финансирование мероприятий, направленных на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.Законопроект также обязывает операторов лотерей и организаторов азартных игр в казино заключить договор с ЕЦУПС, через который будут приниматься ставки и осуществляться выигрыши. Одновременно вводится обязанность операторов лотерей и распространителей лотерейных билетов утвердить правила внутреннего контроля.Помимо этого, определяется перечень лиц, которые не могут выступать бенефициарными владельцами организатора азартных игр. В этот перечень включены иностранные лица, связанные с государствами, включенными в перечень "недружественных по отношению к России стран", и лица, находящиеся под их контролем.Кроме того, меры предотвращения противоправного влияния на результаты спортивных соревнований предлагается дополнить "информированием о заключенных участниками спортивных соревнований пари на соревнования в букмекерских конторах и тотализаторах", указывается в пояснительной записке к законопроекту. Соответствующую информацию ППК сможет предоставлять по мотивированным запросам органов власти, спортивных федераций и лиг, правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220512/palma-1788112727.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/artisty-1787735996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, госдума рф
17:43 12.05.2022 (обновлено: 18:04 12.05.2022)
 
В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к организаторам лотерей

Депутаты внесли в Госдуму проект об ужесточении требований к организаторам азартных игр

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты-единороссы Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев внесли в Госдуму законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и лотерей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает перечисление всех целевых отчислений от игр, основанных на рисках, через публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" (ППК). При этом в отношении электронных лотерейных билетов и казино такое перечисление должно будет осуществляться через единый центр учета перевода ставок (ЕЦУПС) и направляться на финансирование мероприятий, направленных на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 13:57
В Госдуме работают над предложением по частичному запрету пальмового масла
Законопроект также обязывает операторов лотерей и организаторов азартных игр в казино заключить договор с ЕЦУПС, через который будут приниматься ставки и осуществляться выигрыши. Одновременно вводится обязанность операторов лотерей и распространителей лотерейных билетов утвердить правила внутреннего контроля.
Помимо этого, определяется перечень лиц, которые не могут выступать бенефициарными владельцами организатора азартных игр. В этот перечень включены иностранные лица, связанные с государствами, включенными в перечень "недружественных по отношению к России стран", и лица, находящиеся под их контролем.
Кроме того, меры предотвращения противоправного влияния на результаты спортивных соревнований предлагается дополнить "информированием о заключенных участниками спортивных соревнований пари на соревнования в букмекерских конторах и тотализаторах", указывается в пояснительной записке к законопроекту. Соответствующую информацию ППК сможет предоставлять по мотивированным запросам органов власти, спортивных федераций и лиг, правоохранительных органов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 11:23В России
В Госдуме оценили инициативу запрета упоминания уехавших артистов
 
РоссияОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала