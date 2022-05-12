https://ria.ru/20220512/gosduma-1788181830.html

В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к организаторам лотерей

В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к организаторам лотерей - РИА Новости, 12.05.2022

В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к организаторам лотерей

Депутаты-единороссы Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев внесли в Госдуму законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:43

2022-05-12T17:43

2022-05-12T18:04

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты-единороссы Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев внесли в Госдуму законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и лотерей, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает перечисление всех целевых отчислений от игр, основанных на рисках, через публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" (ППК). При этом в отношении электронных лотерейных билетов и казино такое перечисление должно будет осуществляться через единый центр учета перевода ставок (ЕЦУПС) и направляться на финансирование мероприятий, направленных на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.Законопроект также обязывает операторов лотерей и организаторов азартных игр в казино заключить договор с ЕЦУПС, через который будут приниматься ставки и осуществляться выигрыши. Одновременно вводится обязанность операторов лотерей и распространителей лотерейных билетов утвердить правила внутреннего контроля.Помимо этого, определяется перечень лиц, которые не могут выступать бенефициарными владельцами организатора азартных игр. В этот перечень включены иностранные лица, связанные с государствами, включенными в перечень "недружественных по отношению к России стран", и лица, находящиеся под их контролем.Кроме того, меры предотвращения противоправного влияния на результаты спортивных соревнований предлагается дополнить "информированием о заключенных участниками спортивных соревнований пари на соревнования в букмекерских конторах и тотализаторах", указывается в пояснительной записке к законопроекту. Соответствующую информацию ППК сможет предоставлять по мотивированным запросам органов власти, спортивных федераций и лиг, правоохранительных органов.

https://ria.ru/20220512/palma-1788112727.html

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