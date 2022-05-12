https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html
Экономист объяснил, почему России не страшен голод
Экономист объяснил, почему России не страшен голод - РИА Новости, 12.05.2022
Экономист объяснил, почему России не страшен голод
Россия не только является мировым лидером по производству зерна, но и полностью обеспечивает себя всеми стратегически важными продуктами. Даже если поставки... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:15
2022-05-12T02:15
2022-05-12T02:15
экономика
россия
общество
еда
егор клопенко
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия не только является мировым лидером по производству зерна, но и полностью обеспечивает себя всеми стратегически важными продуктами. Даже если поставки продовольствия из-за рубежа полностью прекратятся, голодать гражданам не придется, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.В частности, наша страна полностью автономна в производстве яиц, картофеля, овощей, сахара, растительного масла и рыбы. Более того, растет экспорт молочной продукции и мяса за рубеж.На фоне ожидаемого сейчас большинством стран мира глобального продовольственного кризиса Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия, подчеркнул собеседник агентства.“И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется, хотя, конечно, придется серьезно изменить ежедневное меню”, — заключил Клопенко.
https://ria.ru/20220419/golod-1784273701.html
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экономика, россия, общество, еда, егор клопенко
Экономист объяснил, почему России не страшен голод
Экономист Клопенко: Россия полностью обеспечивает себя стратегически важными продуктами