https://ria.ru/20220512/gitis-1788268555.html
ГИТИС откроет направление для художников по гриму
ГИТИС откроет направление для художников по гриму - РИА Новости, 13.05.2022
ГИТИС откроет направление для художников по гриму
ГИТИС впервые открывает набор на направление художников по гриму по специалитету. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе института со ссылкой на ведущего... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-12T22:05
2022-05-12T22:05
2022-05-13T10:58
культура
новости культуры
григорий заславский
гитис
театр
образование
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ГИТИС впервые открывает набор на направление художников по гриму по специалитету. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе института со ссылкой на ведущего преподавателя курса Елену Самарину.Эта квалификация была утверждена в системе высшего образования в 2021 году. ГИТИС выделит двухэтажное помещение в учебно-театральном комплексе на улице Академика Пилюгина специально для кафедры "Искусство грима". "Высшее образование учит думать и анализировать. И в первую очередь, оно даст возможность художникам-гримерам стать соавтором творческого процесса, принимать участие в разработке будущего творческого продукта вместе с режиссерами, сценографами и художниками по костюму, генерировать идеи визуального решения образов, их защищать и реализовывать", — говорит Елена Самарина, заведующая кафедрой.По ее мнению, получение высшего образования позволит художникам-гримерам "свободно преподавать и передавать свои знания и опыт в высшей школе"."Это будет очень важно для дальнейшего развития нашей профессии в регионах", — добавила она.Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил РИА Новости, что появление направления художника по гриму "решит кадровую проблему, поскольку преподавать могут только те, у кого есть высшее образование". Обучение будет длиться 5,5 лет и будет заочным. Студенты будут приезжать в ГИТИС на две сессии длительностью по три недели, из которых шесть дней в неделю будет уделено только практике. Общие дисциплины будут выведены в "онлайн" — это история русского и зарубежного театра, изобразительного и театрально-декорационного искусства."Гримеры должны знать историю стилей, костюма, прически, макияжа. Должны понимать причинно-следственные связи, как влияли геополитика, экономические процессы, религия, изменение стандартов красоты и другие факторы на внешний облик людей того или иного времени", — утверждает Самарина.
https://ria.ru/20220411/gitis-1782970769.html
https://ria.ru/20220412/gitis-1783164807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, григорий заславский, гитис, театр, образование, творчество
22:05 12.05.2022 (обновлено: 10:58 13.05.2022)
ГИТИС откроет направление для художников по гриму
ГИТИС впервые откроет направление для художников по гриму
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ГИТИС впервые открывает набор на направление художников по гриму по специалитету. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе института со ссылкой на ведущего преподавателя курса Елену Самарину.
Эта квалификация была утверждена в системе высшего образования в 2021 году. ГИТИС выделит двухэтажное помещение в учебно-театральном комплексе на улице Академика Пилюгина специально для кафедры "Искусство грима".
"Высшее образование учит думать и анализировать. И в первую очередь, оно даст возможность художникам-гримерам стать соавтором творческого процесса, принимать участие в разработке будущего творческого продукта вместе с режиссерами, сценографами и художниками по костюму, генерировать идеи визуального решения образов, их защищать и реализовывать", — говорит Елена Самарина, заведующая кафедрой.
По ее мнению, получение высшего образования позволит художникам-гримерам "свободно преподавать и передавать свои знания и опыт в высшей школе".
"Это будет очень важно для дальнейшего развития нашей профессии в регионах", — добавила она.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил РИА Новости, что появление направления художника по гриму "решит кадровую проблему, поскольку преподавать могут только те, у кого есть высшее образование".
Обучение будет длиться 5,5 лет и будет заочным. Студенты будут приезжать в ГИТИС на две сессии длительностью по три недели, из которых шесть дней в неделю будет уделено только практике. Общие дисциплины будут выведены в "онлайн" — это история русского и зарубежного театра, изобразительного и театрально-декорационного искусства.
"Гримеры должны знать историю стилей, костюма, прически, макияжа. Должны понимать причинно-следственные связи, как влияли геополитика, экономические процессы, религия, изменение стандартов красоты и другие факторы на внешний облик людей того или иного времени", — утверждает Самарина.